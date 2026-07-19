Coupe du monde 2026 - «On en a rien à cirer Kylian» : Mbappé recadré par Daniel Riolo après France/Angleterre !

Axel Cornic

Pour la dernière de Didier Deschamps, les joueurs de l'équipe de France sont totalement passés à côté de leur match contre l'Angleterre (4-6). Le capitaine Kylian Mbappé a tenté de trouver des excuses à la méforme des Bleus, mais elles ne semblent pas du tout avoir convaincu Daniel Riolo.

Que s'est-il passé ? Quelques jours après la désillusion de la demi-finale perdu contre l'Espagne (2-0), l'équipe de France a livré l'une des pires prestations de son histoire récente contre l'Angleterre. Et ça aurait pu être bien pire, sans un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. « Je peux comprendre certains qui pensent que, c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot » a tenté d'expliquer le capitaine Kylian Mbappé, sur M6. « Moi je dirais plus qu'on a été humains et que malheureusement, nous on ne peut pas se permettre d'être humain ».

« On est humain ? Non Kylian, on n’en a rien à cirer de ça » Ces déclarations ne semblent toutefois pas vraiment passer et c'est notamment le cas pour Daniel Riolo, qui a détruit les excuses de Kylian Mbappé. « On est humain ? Non Kylian, on n’en a rien à cirer de ça. Ce qu’on subit les Anglais en termes de défaite contre l’Argentine, c’est bien plus dur que ce qu’on subit les Français. Les Français n’ont pas existé, ils se sont fait manger tout cru, terminé, au revoir ! » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, après cette petite final de la Coupe du monde 2026.