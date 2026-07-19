Mbappé - «C'est un vrai problème à résoudre» : Daniel Riolo annonce un casse-tête pour Zidane en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps va passer le flambeau à Zinedine Zidane. Cela fait quelques années à présent que le désormais ex-sélectionneur des Bleus tente de trouver l'animation parfaite sur le plan offensif afin d'entourer Kylian Mbappé. Pour la Coupe du monde 2026, DD avait opté pour un plan de jeu focalisé sur l'attaque avec quatre joueurs à vocation offensive. Mais cela n'a pas permis à l'équipe de France de décrocher une troisième étoile pour sa Last Dance aux Etats-Unis. Daniel Riolo évoque les maux de tête que Zinedine Zidane risque d'avoir dans les prochaines semaines.

La Coupe du monde 2026 s'est terminée ce samedi 18 juillet pour l'équipe de France avec une nouvelle défaite. Une semaine aux antipodes des attentes des Bleus au niveau des résultats. Un premier revers qui a fait très mal en demi-finale du Mondial face à l'Espagne mardi (0-2) puis une nouvelle désillusion lors de la petite finale contre l'Angleterre samedi soir à Miami (4-6). Une 4ème place pour la dernière danse de Didier Deschamps sur le banc de touche de l'équipe de France alors que les ambitions étaient d'aller chercher la troisième étoile.

«Il va falloir réfléchir à ça et par qui Mbappé sera entouré» La nouvelle organisation tactique choisie par Didier Deschamps pour cette Coupe du monde, à savoir un 4-2-3-1 avec quatre joueurs offensifs n'a finalement pas eu l'effet escompté au niveau des résultats. De quoi pousser Daniel Riolo à se projeter sur la suite avec l'arrivée de Zinedine Zidane qui risque d'avoir du pain sur la planche pour trouver l'animation parfaite autour du capitaine Kylian Mbappé. « On a cru au début de cette compétition qu'il y avait une nouvelle formule pour l'entoure. Ca n'a pas fonctionné. Lui, il fonctionne individuellement, c'est le leader de cette équipe et Zidane s'appuiera sur lui. Il est le capitaine, il peut marquer à tous les matchs puisqu'il a un talent hors norme. Mais on va encore une fois se poser la question et c'est souvent le cas avec lui : comment tu construis un collectif avec Mbappé ? On a vu qu'à quatre, ça ne va pas coller. Donc il va falloir construire un milieu de terrain, une attaque, sachant que tu as Dembélé qui en club ne joue pas sur le côté et il n'est plus un joueur de couloir maintenant. Il va falloir réfléchir à ça et par qui Mbappé sera entouré, comment l'équipe évoluera ».