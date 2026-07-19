Coupe du monde 2026 - France/Angleterre : Voilà ce que Thomas Tuchel a dit à Kylian Mbappé

Axel Cornic

Ancien du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchal a croisé ce samedi soir la route de Kylian Mbappé, qu'il a eu sous ses ordres par le passé. Et celui qui est désormais le sélectionneur de l'Angleterre a pu échanger quelques mots avec le capitaine de l'équipe de France, en marge de la petite finale de la Coupe du monde 2026 (4-6).

Quelques jours seulement après la désillusion de la demi-finale perdue contre l'Espagne (0-2), l'équipe de France retrouvait le terrain pour la petite finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre importante pas seulement pour le classement, mais également parce qu'elle était la dernière de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, lui qui est arrivé en 2012.

La France surclassée par l'Angleterre Les joueurs de l'équipe de France avaient donc envie de lui offrir une belle sortie, mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Les Bleus ont en effet encaissé un cinglant 4 à 0 lors de la première mi-temps et Deschamps a dû changer une bonne partie de son équipe pour tenter de renverser la tendance. Le deuxième mi-temps a été nettement mieux, avec même une possible remontada qui a été envisagée à un certain moment, mais l'Angleterre ne s'est pas laissée surprendre et termine donc à la 3e place de cette Coupe du monde 2026.