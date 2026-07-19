Équipe de France - Les explications troublantes de Didier Deschamps sur son départ : «J’aurais pu prendre une décision pendant la Coupe du monde»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au micro de M6, Didier Deschamps est revenu sur son choix de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France, qu’il occupait depuis 14 ans. Le technicien français a assuré que c’était pour le bien des Bleus et non le sien, et a laissé entendre qu’il aurait pu décider de partir en cours de Coupe du monde.

Quelques minutes après la défaite face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps s’est arrêté au micro de M6. Celui qui vient de mettre un terme à son aventure en tant que sélectionneur de l’équipe de France a fait le bilan de la compétition, ainsi que de ses 14 ans passés sur le banc des Bleus et son choix de le quitter.

« Un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi » « J'ai décidé que ça devait s'arrêter. Et si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de France. Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, j’ai réfléchi. Depuis que ça a été annoncé, c’était beaucoup mieux pour l’équipe de France », a confié Didier Deschamps, avant de laisser entendre qu’il aurait pu partir pendant la Coupe du monde.