Coupe du monde 2026 - «Qu’on arrête avec Cherki…» : Un journaliste craque à l’antenne après la défaite de l’équipe de France !

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 vient à peine de se terminer pour l'équipe de France, avec une large défaite face à l'Angleterre lors de la petite finale. Mais voilà que les premières polémiques font déjà surface et l'une d'entre elles concerne notamment Rayan Cherki, dont le comportement ne semble pas du tout avoir été apprécié.

Considéré comme l'un des plus grands talents du football français depuis ses 15 ans, Rayan Cherki peine à confirmer au plus haut niveau. Son transfert à Manchester City a changé énormément de choses, mais l'ancien prodige de l'OL nous laisse encore sur notre faim. Et ce ne sont pas ses prestations à la Coupe du monde 2026 qui vont changer les choses.

« Qu'on arrête avec Cherki, il a fait une Coupe du monde catastrophique ! » Et ce n'est pas seulement le cas pour son niveau, puisque les images de la petite brouille avec Didier Deschamps lors de son remplacement face à l'Angleterre font également parler. « Tout le monde Cherki, Cherki, Cherki... Qu'on arrête avec Cherki, il a fait une Coupe du monde catastrophique ! Il réclame du temps de jeu, il se croit le meilleur joueur du monde alors qu'il n'a rien montré ! » a déclaré Éric Silvestro, au micro de RTL.