Coupe du monde 2026 - C’est terminé pour l’équipe de France : Kylian Mbappé n'a pas digéré l'élimination, Ester Expósito est venue le soutenir

Pierrick Levallet

L’équipe de France rêvait d’une nouvelle finale de Coupe du monde. Mais l’élimination contre l’Espagne en demi-finale a compromis les projets des Bleus lors du Mondial 2026. Kylian Mbappé ne semble d’ailleurs toujours pas avoir digéré cet échec face à la Roja de Lamine Yamal, alors qu’Ester Exposito est venue le soutenir pour le match contre l’Angleterre ce samedi soir.

Pour la dernière compétition officielle de Didier Deschamps sur son banc, l’équipe de France espérait enchaîner une troisième finale de Coupe du monde consécutive. Mais finalement, l’Espagne a contrecarré les projets tricolores. La Roja s’est imposée face aux Bleus en demi-finale, et affrontera donc l’Argentine ce dimanche. L’équipe de France, elle, sera opposée à l’Angleterre ce samedi soir pour la troisième place. Et Kylian Mbappé a du mal à accuser le coup.

Mbappé n'a pas digéré l'élimination contre l'Espagne Comme le rapporte RMC Sport, le capitaine de l’équipe de France a affiché une mine dépitée lorsqu’il est descendu du bus après être arrivé au stade à Miami. Kylian Mbappé aurait un blues colossal depuis l’élimination contre l’Espagne, et n’arriverait pas à digérer cet échec. Pourtant, Ester Exposito a fait le déplacement pour assister à la rencontre face à l’Angleterre depuis les tribunes. L’actrice qui a joué dans la série Elite est annoncée en couple avec l’attaquant du Real Madrid par la presse espagnole depuis quelques mois maintenant. Mais cela ne semble pas suffire pour rendre le sourire à Kylian Mbappé.