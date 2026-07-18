Équipe de France : Le nouveau rebondissement sur la blessure de William Saliba !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, William Saliba a été contraint de quitter la pelouse après s’être senti douloureux au niveau du dos. Alors que le défenseur central a disputé cette Coupe du Monde 2026 avec une fracture dans le dos, le roc défensif d’Arsenal pourrait finalement ne pas avoir à subir la moindre opération. Explications.

Un véritable guerrier. Il y a quelques jours, RMC a révélé que William Saliba avait participé à cette Coupe du Monde 2026 avec une fracture au niveau du dos. Mardi soir face à l’Espagne, le défenseur central de 25 ans n’a pas pu résister à la douleur. A la 30ème minute de cette demi-finale, le joueur d’Arsenal s’est mis au sol après une course, et n’a pas pu poursuivre la rencontre. « Mon dos est parti », a lâché ce dernier avant d’être rapidement remplacé par Maxence Lacroix.

William Saliba ne va pas forcément se faire opérer après sa blessure Un gros coup dur pour le joueur, mais aussi pour Arsenal. Car comme l’avait indiqué RMC, William Saliba allait manquer plusieurs mois de compétition avec son club. Surtout, l’international Français allait sans doute devoir passer par la case opération. Mais ce samedi, l’Equipe indique finalement qu’après avoir passé des examens ce mercredi qui n’ont pas révélé de problèmes supplémentaires au niveau du dos, William Saliba pourrait revenir à la compétition sans se faire opérer, mais devra néanmoins observer une longue période de soins.