Équipe de France : Le nouveau rebondissement sur la blessure de William Saliba !

Mardi soir, William Saliba a été contraint de quitter la pelouse après s’être senti douloureux au niveau du dos. Alors que le défenseur central a disputé cette Coupe du Monde 2026 avec une fracture dans le dos, le roc défensif d’Arsenal pourrait finalement ne pas avoir à subir la moindre opération. Explications.
Un véritable guerrier. Il y a quelques jours, RMC a révélé que William Saliba avait participé à cette Coupe du Monde 2026 avec une fracture au niveau du dos. Mardi soir face à l’Espagne, le défenseur central de 25 ans n’a pas pu résister à la douleur. A la 30ème minute de cette demi-finale, le joueur d’Arsenal s’est mis au sol après une course, et n’a pas pu poursuivre la rencontre. « Mon dos est parti », a lâché ce dernier avant d’être rapidement remplacé par Maxence Lacroix.
William Saliba ne va pas forcément se faire opérer après sa blessure
Un gros coup dur pour le joueur, mais aussi pour Arsenal. Car comme l’avait indiqué RMC, William Saliba allait manquer plusieurs mois de compétition avec son club. Surtout, l’international Français allait sans doute devoir passer par la case opération. Mais ce samedi, l’Equipe indique finalement qu’après avoir passé des examens ce mercredi qui n’ont pas révélé de problèmes supplémentaires au niveau du dos, William Saliba pourrait revenir à la compétition sans se faire opérer, mais devra néanmoins observer une longue période de soins.
Le défenseur central jouait avec une fracture du dos
Présent en conférence de presse ce vendredi avant de disputer le match pour la troisième place face à l’Angleterre ce samedi soir (23h), Didier Deschamps a donné quelques nouvelles de son joueur. « La blessure de Saliba ne s’est pas aggravée. Il a ça depuis le mois de mars et a serré les dents. Mais la douleur était à un degré insupportable », a ainsi confié le sélectionneur tricolore qui tirera sa révérence ce soir…