Zinédine Zidane : La date de ses débuts avec l’équipe de France est dévoilée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Didier Deschamps va diriger son dernier match à la tête de l’équipe de France face à l’Angleterre. Le sélectionneur français, arrivé sur le banc des Bleus en 2012, va être remplacé par Zinédine Zidane, dont l’officialisation est imminente. D’ailleurs, on connaît désormais la date du premier jour de travail de « Zizou » à la tête de la sélection.

L’ère de Didier Deschamps touche à sa fin. Ce samedi soir face à l’Angleterre à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, le sélectionneur français va diriger son dernier match à la tête des Bleus. Arrivé il y a quatorze ans sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps va passer le relais à Zinédine Zidane. Alors qu’il n’a plus entraîné depuis cinq ans, le Ballon d’Or 1998 souhaitait uniquement ce poste de sélectionneur.

Zidane prendra ses fonctions le 1er septembre Et comme révélé par RMC, son intronisation officielle ne devrait pas tarder et sera annoncée avant la fin du mois de juillet. En attendant, la FFF prépare son arrivée en coulisses, et pourrait également rendre un dernier hommage à Didier Deschamps avant de nommer Zinédine Zidane. Quoi qu’il en soit, l’Equipe révèle ce samedi que « Zizou » commencera officiellement son travail de sélectionneur de l’équipe de France le 1er septembre prochain. Quoi qu’il en soit, son arrivée approche à grands pas et certains observateurs comme Daniel Riolo la commente déjà.