Zinédine Zidane : La date de ses débuts avec l’équipe de France est dévoilée !

Ce samedi soir, Didier Deschamps va diriger son dernier match à la tête de l’équipe de France face à l’Angleterre. Le sélectionneur français, arrivé sur le banc des Bleus en 2012, va être remplacé par Zinédine Zidane, dont l’officialisation est imminente. D’ailleurs, on connaît désormais la date du premier jour de travail de « Zizou » à la tête de la sélection.
L’ère de Didier Deschamps touche à sa fin. Ce samedi soir face à l’Angleterre à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, le sélectionneur français va diriger son dernier match à la tête des Bleus. Arrivé il y a quatorze ans sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps va passer le relais à Zinédine Zidane. Alors qu’il n’a plus entraîné depuis cinq ans, le Ballon d’Or 1998 souhaitait uniquement ce poste de sélectionneur.
Zidane prendra ses fonctions le 1er septembre
Et comme révélé par RMC, son intronisation officielle ne devrait pas tarder et sera annoncée avant la fin du mois de juillet. En attendant, la FFF prépare son arrivée en coulisses, et pourrait également rendre un dernier hommage à Didier Deschamps avant de nommer Zinédine Zidane. Quoi qu’il en soit, l’Equipe révèle ce samedi que « Zizou » commencera officiellement son travail de sélectionneur de l’équipe de France le 1er septembre prochain. Quoi qu’il en soit, son arrivée approche à grands pas et certains observateurs comme Daniel Riolo la commente déjà.
« En fait, il n’y a pas d’autre solution »
« Zinedine Zidane en équipe de France ? Ce n’est pas le fait de savoir si c’est le meilleur ou pas. En fait, il n’y a pas d’autre solution. Pour être sélectionneur de l’équipe de France, c’est bien d’avoir une référence au passé. Deschamps était un entraîneur qui avait joué et brillé sous le maillot bleu. À partir du moment où il était devenu entraîneur et qu’en club il avait déjà vécu des expériences intéressantes et réussies, il y avait une forme de logique à le mettre sur le banc de l’équipe de France », a récemment confié l’éditorialiste dans l’After Foot.