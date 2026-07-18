Ousmane Dembélé : Zidane va mettre fin au débat en équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France ne va plus être gérée par Didier Deschamps. Pour la première fois en 14 ans, la rentrée de septembre de Clairefontaine verra un nouveau sélectionneur accueillir les joueurs au château : Zinedine Zidane. D'après Walid Acherchour, le futur patron des Bleus risque de trancher dans le vif avec Ousmane Dembélé. Explications.

Ousmane Dembélé a fêté sa première sélection en équipe de France le 1er septembre 2016 lors de la victoire des Bleus contre l'Italie (3-1). Depuis, il y en a eu 65 autres jusqu'à cette demi-finale de Coupe du monde 2026 perdue face à l'Espagne (0-2). Le Ballon d'or 2025 n'a pas su se mettre en valeur et prendre à revers le bloc défensif de La Roja au cours d'un Mondial où il s'est baladé à une position de milieu offensif avant d'être aligné sur l'aile droite, lui qui occupe pourtant une position d'attaquant de pointe en club au PSG. Le cas Dembélé, ou plutôt son positionnement, a alimenté les débats avant l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde.

«Devant c'est Olise à droite, Doué à gauche et Mbappé dans l'axe» Selon Walid Acherchour, Zinedine Zidane risque de ne pas se donner de maux de tête concernant le positionnement de l'attaquant du PSG en équipe de France. Futur sélectionneur des Bleus, Zidane devrait le laisser sur le banc. « Il va refaire un 4-3-3, une sentinelle, deux milieux relayeurs : Zaïre-Emery - Rabiot, ou Zaïre-Emery - Koné. Oubliez Rayan Cherki, je l'ai vu au Real Madrid, pragmatisme. Il va mettre une sentinelle devant la défense et devant c'est Olise à droite, Doué à gauche et Mbappé dans l'axe ».