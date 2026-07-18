Coupe du monde 2026 - «C’est un fou» : Samuel Umtiti se lâche sur Lionel Messi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur du FC Barcelone entre 2016 et 2023, Samuel Umtiti a été dans le même vestiaire que Lionel Messi pendant plusieurs années, avant le départ de ce dernier pour le PSG. Dans l’After Foot sur RMC, le champion du monde 2018 a raconté ses souvenirs du capitaine de l’Argentine, opposée à l’Espagne dimanche en finale de la Coupe du monde 2026.

Quatre ans après avoir réalisé son rêve de remporter une Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a l’opportunité d’en décrocher une deuxième dimanche face à l’Espagne. Un joueur que Samuel Umtiti a eu l’occasion de côtoyer pendant cinq ans au FC Barcelone. Dans l’After Foot sur RMC, l’ancien international français a raconté ses souvenirs de ses années aux côtés de l’octuple Ballon d’Or.

« Je dis que c'est un fou, mais dans le bon sens du terme » « C'est un très bon gars. C'est quelqu'un d'introverti et timide, mais il sait rigoler et chambrer. Lors des repas d'équipe, il était toujours là avec nous à rigoler. C'est un être humain comme tout le monde », a confié Samuel Umtiti. « Bien évidemment qu'il arrivait à me passer à l'entraînement. C'est dur. Je dis que c'est un fou, mais dans le bon sens du terme. T'as beau anticiper ce qu'il va faire, je promets que c'est impossible à certains moments. Tu sais qu'il va le faire, mais il le fait. Par exemple quand il enroule toujours côté ouvert, même le gardien sait. Il a un truc que personne d'autre n'a. C'est inexplicable. »