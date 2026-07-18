Coupe du monde 2026 - «C’est un fou» : Samuel Umtiti se lâche sur Lionel Messi !

Joueur du FC Barcelone entre 2016 et 2023, Samuel Umtiti a été dans le même vestiaire que Lionel Messi pendant plusieurs années, avant le départ de ce dernier pour le PSG. Dans l’After Foot sur RMC, le champion du monde 2018 a raconté ses souvenirs du capitaine de l’Argentine, opposée à l’Espagne dimanche en finale de la Coupe du monde 2026.
Quatre ans après avoir réalisé son rêve de remporter une Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a l’opportunité d’en décrocher une deuxième dimanche face à l’Espagne. Un joueur que Samuel Umtiti a eu l’occasion de côtoyer pendant cinq ans au FC Barcelone. Dans l’After Foot sur RMC, l’ancien international français a raconté ses souvenirs de ses années aux côtés de l’octuple Ballon d’Or.
« Je dis que c'est un fou, mais dans le bon sens du terme »
« C'est un très bon gars. C'est quelqu'un d'introverti et timide, mais il sait rigoler et chambrer. Lors des repas d'équipe, il était toujours là avec nous à rigoler. C'est un être humain comme tout le monde », a confié Samuel Umtiti. « Bien évidemment qu'il arrivait à me passer à l'entraînement. C'est dur. Je dis que c'est un fou, mais dans le bon sens du terme. T'as beau anticiper ce qu'il va faire, je promets que c'est impossible à certains moments. Tu sais qu'il va le faire, mais il le fait. Par exemple quand il enroule toujours côté ouvert, même le gardien sait. Il a un truc que personne d'autre n'a. C'est inexplicable. »
« Il n'y a pas de débat pour moi, quand on parle de Cristiano Ronaldo »
« Les contres favorables, c'est tout lui. Parfois, je me dis qu'il voit le jeu avant. Il voit ce que tu vas faire, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat pour moi, quand on parle de Cristiano Ronaldo. C'est un athlète incroyable et un joueur incroyable, avec des stats, mais sur le football il n'y a pas de débat par rapport à Messi », a ajouté Samuel Umtiti.