Coupe du monde 2026 : «Certains auraient dit des conner*es», Lionel Messi est en roue libre après Angleterre/Argentine

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus de quarante ans après le début du conflit entre l’Angleterre et l’Argentine pour les îles Malouines, les deux nations se sont affrontées en demi-finale de Coupe du monde mercredi. En plus du sportif, ce fut une victoire politique pour l’Albiceleste qui a revendiqué l’appartenance de ces îles par le biais d’un joueur de Lionel Scaloni ayant déployé une banderole. Lionel Messi a pris la parole au coup de sifflet final.

Entre l’Angleterre et l’Argentine, un conflit militaire datant de plusieurs décennies oppose les deux pays. En 1982, la Guerre des Malouines, dans les îles Malouines a éclaté pendant plusieurs mois entre avril 1982 le mois de juin de cette année là. Une victoire du Royaume-Uni qui est donc devenu souverain de ce territoire. Mais depuis ce conflit, les tensions ont été à leur paroxysme sur les terrains de football entre les deux sélections que ce soit au Mondial 1986 et à la Coupe du monde 98.

«Si on avait perdu contre l’Angleterre, ça aurait déchaîné du monde» Mercredi soir, en demi-finale de cette Coupe du monde 2026, l’Angleterre et l’Argentine se sont retrouvées 28 ans plus tard. Une rencontre qui a basculé en faveur de l’Albiceleste malgré l’ouverture du score des Three Lions. Après la rencontre, Lionel Messi a vidé son sac, mélangeant le football et la politique avec la Guerre des Malouines en tête au vu de ses propos. « Si on avait perdu contre l’Angleterre, ça aurait déchaîné du monde et certains auraient dit des conneries. On ne leur a pas donné cette chance ».