Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Ousmane Dembélé craque en plein match !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont été totalement inoffensifs après avoir ébloui le Mondial notamment grâce à son trio Dembélé-Olise-Mbappé. Mais aucun des trois n'a répondu présent face à la Roja. Et durant le match, Ousmane Dembélé s'en est même pris à ses coéquipiers.

Le parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 s'est achevée en demi-finale contre l'Espagne mardi soir. La Roja s'est imposée (2-0) grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Perro, tandis que les Bleus ont connu une incroyable faillite offensive. Et pourtant, depuis le début de la Coupe du monde, le trio Mbappé-Olise-Dembélé avait ébloui le monde et semblait intouchable. Les Espagnols en ont décidé autrement.

Dembélé frustré de ne pas être suivi au pressing En plus de décevoir balle au pied, le trio était également à l'envers dans le pressing. Au point que, selon les informations de L'EQUIPE, Ousmane Dembélé se soit agacé en plein match de ne pas être suivi par ses coéquipiers. Toujours très généreux dans les efforts pour récupérer le ballon, comme il le fait avec le PSG, le Ballon d'Or s'est toutefois senti bien seul contre l'Espagne au point donc de manifester son mécontentement sur une séquence de pressing, en première période.