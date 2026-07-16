Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Ousmane Dembélé craque en plein match !

Mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont été totalement inoffensifs après avoir ébloui le Mondial notamment grâce à son trio Dembélé-Olise-Mbappé. Mais aucun des trois n'a répondu présent face à la Roja. Et durant le match, Ousmane Dembélé s'en est même pris à ses coéquipiers.
Le parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 s'est achevée en demi-finale contre l'Espagne mardi soir. La Roja s'est imposée (2-0) grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Perro, tandis que les Bleus ont connu une incroyable faillite offensive. Et pourtant, depuis le début de la Coupe du monde, le trio Mbappé-Olise-Dembélé avait ébloui le monde et semblait intouchable. Les Espagnols en ont décidé autrement.
Dembélé frustré de ne pas être suivi au pressing
En plus de décevoir balle au pied, le trio était également à l'envers dans le pressing. Au point que, selon les informations de L'EQUIPE, Ousmane Dembélé se soit agacé en plein match de ne pas être suivi par ses coéquipiers. Toujours très généreux dans les efforts pour récupérer le ballon, comme il le fait avec le PSG, le Ballon d'Or s'est toutefois senti bien seul contre l'Espagne au point donc de manifester son mécontentement sur une séquence de pressing, en première période.
«Olise-Dembélé, le duo crève le match»
Néanmoins, cela ne changera rien au résultat et au bilan du match du trio offensif comme l'a rappelé Walid Acherchour. « Pour moi, Désiré Doué doit démarrer ce match. Tu as fait ce match face au Maroc parce que Doué était le meilleur en première période, c'était un joueur capable d'intégrer le milieu de terrain sur certaines phases, de travailler sans le ballon. Tu as fait ce choix Barcola pour essayer de travailler les transitions, ça n'a pas été fructueux. Olise-Dembélé, le duo crève le match, un pour son implication et qui s'est fait manger par Rodri, l'autre est passé à côté de son match », a-t-il lancé sur le plateau de l'After Foot.