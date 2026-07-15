France-Espagne : «Le duo crève le match», Ousmane Dembélé et Michael Olise se font tacler sur RMC !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) après le coup de sifflet final de la rencontre, Walid Acherchour a pointé du doigt Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Opposée à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a perdu 2-0. Résultat, les Bleus ne joueront pas la finale de la compétition, devant se contenter d'un match pour la troisième place ce samedi soir. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Walid Acherchour a critiqué les prestations de Michael Olise et d'Ousmane Dembélé.

«L'un s'est fait manger par Rodri» « Pour moi, Désiré Doué doit démarrer ce match. Tu as fait ce match face au Maroc parce que Doué était le meilleur en première période, c'était un joueur capable d'intégrer le milieu de terrain sur certaines phases, de travailler sans le ballon. Tu as fait ce choix Barcola pour essayer de travailler les transitions, ça n'a pas été fructueux. Olise-Dembélé, le duo crève le match, un pour son implication et qui s'est fait manger par Rodri, l'autre est passé à côté de son match », a pesté Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.