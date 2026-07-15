Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal chambre l'équipe de France après son élimination !

Amadou Diawara

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté l'Espagne ce mardi soir. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés au AT&T Stadium de Dallas (2-0). Après le coup de sifflet final de la rencontre, Lamine Yamal a posté une vidéo dans laquelle il se moque des Bleus, et ce, sur les réseaux sociaux.

Pour la dernière de Didier Deschamps, l'équipe de France s'est hissée jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. En effet, les Bleus ont battu à la fois le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay et le Maroc. Toutefois, la bande à Kylian Mbappé est tombée face à l'Espagne ce mardi soir au AT&T Stadium de Dallas (2-0). Alors que les Tricolores sont éliminés, Lamine Yamal s'est montré chambreur sur les réseaux sociaux.

Lamine Yamal se moque de la France sur Tik Tok Dans une vidéo postée sur Tik Tok, Lamine Yamal s'est moqué de l'équipe de France, qui a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne. Dans cette publication, on peut voir le numéro 19 de la Roja danser et pointer l'écusson de sa sélection. De surcroit, on peut lire le message suivant : « Espana en la final (l'Espagne est en finale) ! Pardon, pardon », a-t-il écrit avec un mot en français.