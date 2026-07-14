Coupe du monde 2026 - Lamine Yamal : Les dérapages à la Neymar qui font parler avant France/Espagne

Axel Cornic

Eblouissant lors de l’Euro 2024, remporté par l’Espagne, Lamine Yamal n’est que l’ombre de lui-même en cette Coupe du monde 2026. La faute à une blessure qui l’a empêché de préparer au mieux la compétition, mais le prodige du FC Barcelone est attendu au tournant pour la demi-finale de ce mardi soir, face à l’équipe de France de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé.

Après une phase de poules impressionnante, l’équipe de France continue sur sa lancée en cette Coupe du monde 2026, avec les observateurs qui en ont fait le grand favori. Mais le plus dur arrive, puisque les hommes de Didier Deschamps devront affronter les Champions d’Europe en titre espagnols, avec leur star Lamine Yamal.

« La Coupe du monde n'est pas à la hauteur de ses rêves, jusque-là » Mais le prodige de 19 ans n’est pas vraiment au rendez-vous pour cette Coupe du monde, avec un seul petit buts en six matchs. « La Coupe du monde n'est pas à la hauteur de ses rêves, jusque-là. L'explication se trouve dans sa blessure qui a perturbé sa préparation et l'a empêché de jouer au début de la compétition. Pour l'instant, ses fulgurances sont rares, mais il reste sans doute le plus grand dribbleur du football moderne quand il a des jambes » a expliqué Vincent Duluc, dans un chat organisé sur le site de L’Equipe à quelques heures de la demi-finale entre l’Espagne et la France.