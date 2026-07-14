Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Entre Désiré Doué et Bradley Barcola, Didier Deschamps a tranché

Axel Cornic

Didier Deschamps peut compter sur un groupe de 26 joueurs de très haut niveau, avec certains des meilleurs de la planète. C’est notamment le cas en attaque, où Désiré Doué et Bradley Barcola qui se tirent la bourre au Paris Saint-Germain comme en équipe de France. Le premier était titulaire face au Maroc et désormais, tout le monde attend de voir ce que fera le sélectionneur pour la demi-finale de ce mardi, face à l’Espagne.

Il n’y a pas un sélectionneur qui n’aimerait pas être à la place de Didier Deschamps. Ce dernier peut en effet compter sur un immense vivier de talents, parmi lesquels on retrouve des stars planétaires comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Cela veut aussi dire que la concurrence est féroce en équipe de France, surtout à certains postes.

Doué s’est installé en équipe de France Depuis le début de la Coupe du monde 2026, celui d’ailier gauche est au centre des débats, avec Désiré Doué et Bradley Barcola qui sont pour le moment à trois titularisations chacun, en six matchs. Mais la cote du premier est montée en flèche après sa prestation satisfaisante contre le Maroc (2-0), qui a même séduit Kylian Mbappé. « C'est un joueur qui t'offre beaucoup d'alternatives dans ton jeu, quand tu as le ballon, quand tu ne l'as pas, il est capable d'avoir une version différente » avait confié le capitaine de l’équipe de France, juste après le quart de finale.