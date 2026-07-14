Coupe du Monde 2026 : La presse anglaise dénonce un complot avec Messi et l’Argentine !

Amadou Diawara

Championne du monde en titre, l'Argentine a validé son ticket pour les demi-finales. Dans le dernier carré de la compétition, la bande à Lionel Messi va se frotter à l'Angleterre d'Harry Kane. Avant le coup d'envoi de la partie, la presse britannique a dénoncé un complot pour le choix de l'arbitre.

L'Argentine a été sacrée à la Coupe du Monde 2022, ayant battu l'équipe de France à l'issue de la séance des tirs au but (3-3, 4-2). L'Albiceleste défend donc son titre en Amérique du Nord cette année. Si son parcours est semé d'embuches, la bande à Lionel Messi a tout de même réussi à composter son billet pour les demi-finales du Mondial 2026.

«Lionel Messi obtient son arbitre préféré» L'Argentine s'est fait peur à plusieurs reprises lors de cette Coupe du Monde. En effet, les hommes de Lionel Scaloni ont été mis en difficulté par plusieurs équipes, notamment lors de la phase à éliminations directes. Plus précisément, le Cap-Vert a envoyé l'Argentine aux prolongations (3-2 en 16ème de finale), puis l'Egypte a mené 2-0 en huitième de finale, et ce, jusqu'à la 79ème minute de jeu. Enfin, la Suisse a également mis l'Albiceleste en difficulté, s'étant finalement incliné à l'issue des prolongations, et ce, à 10 contre 11. Si les Argentins ont eu beaucoup de réussite, certains dénoncent un complot au niveau de l'arbitrage. D'ailleurs, la presse anglaise a ouvertement évoqué le sujet avant les demi-finales de la Coupe du Monde.