Coupe du Monde 2026 : La presse anglaise dénonce un complot avec Messi et l’Argentine !

Championne du monde en titre, l'Argentine a validé son ticket pour les demi-finales. Dans le dernier carré de la compétition, la bande à Lionel Messi va se frotter à l'Angleterre d'Harry Kane. Avant le coup d'envoi de la partie, la presse britannique a dénoncé un complot pour le choix de l'arbitre.
L'Argentine a été sacrée à la Coupe du Monde 2022, ayant battu l'équipe de France à l'issue de la séance des tirs au but (3-3, 4-2). L'Albiceleste défend donc son titre en Amérique du Nord cette année. Si son parcours est semé d'embuches, la bande à Lionel Messi a tout de même réussi à composter son billet pour les demi-finales du Mondial 2026.
«Lionel Messi obtient son arbitre préféré»
L'Argentine s'est fait peur à plusieurs reprises lors de cette Coupe du Monde. En effet, les hommes de Lionel Scaloni ont été mis en difficulté par plusieurs équipes, notamment lors de la phase à éliminations directes. Plus précisément, le Cap-Vert a envoyé l'Argentine aux prolongations (3-2 en 16ème de finale), puis l'Egypte a mené 2-0 en huitième de finale, et ce, jusqu'à la 79ème minute de jeu. Enfin, la Suisse a également mis l'Albiceleste en difficulté, s'étant finalement incliné à l'issue des prolongations, et ce, à 10 contre 11. Si les Argentins ont eu beaucoup de réussite, certains dénoncent un complot au niveau de l'arbitrage. D'ailleurs, la presse anglaise a ouvertement évoqué le sujet avant les demi-finales de la Coupe du Monde.
«L'arbitre confirmé, le souhait de l'Argentine accordé»
Ce mercredi soir, l'Argentine va affronter l'Angleterre dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Avant le coup d'envoi de la partie, la presse britannique a dénoncé un complot, visant l'Albiceleste. « Lionel Messi obtient son arbitre préféré pour la demi-finale de la Coupe du Monde malgré les théories du complot selon lesquelles le tournoi serait truqué », a écrit The Daily Mail. « Un officiel sélectionné par la Fifa qui a supervisé le plus grand moment de Lionel Messi », a ajouté The Sun. « L'arbitre confirmé, le souhait de l'Argentine accordé », peut-on lire sur The Daily Mirror.