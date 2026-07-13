Coupe du monde 2026 - La FIFA accepte la demande de la France : La réaction d'Emmanuel Macron !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a un rendez-vous crucial ce mardi soir, à 21h heure française. En effet, la première demi-finale de cette Coupe du monde opposeront les Bleus à l'Espagne. Et en ce jour de fête nationale et le triste 10ème anniversaire de l'attentat de Nice, la FIFA a donné suite à la requête du maire de la ville Eric Ciotti.

Le 14 juillet 2016, jour de fête nationale française, un attentat se déroulait sur la promenade des Anglais à Nice à hauteur de l'hôtel Negresco. Un camion-bélier fauchait la vie de piétons sur deux kilomètres au terme du traditionnel feu d'artifice pour la fête nationale. Un drame au lourd bilan avec 458 blessés et 86 décès. 10 ans plus tard, à des milliers de kilomètres des faits, une minute de silence sera observée à l'AT&T Stadium de Dallas ce mardi 14 juillet 2026 pour la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne.

Une minute de silence avant France/Espagne pour la commémoration de l'attentat de Nice Le maire de Nice Eric Ciotti a soumis une requête à la FIFA pour qu'une minute de silence ait lieu dans l'enceinte du stade avant le coup d'envoi du match. Et il se trouve que l'instance du football mondial ait accédé à ladite requête. Une décision qui plaît particulièrement à Emmanuel Macron. Sur son compte X, le président de la République a adressé ses remerciements à la FIFA.