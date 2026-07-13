Coupe du monde 2026 : «Il faudra mettre Messi au lit», le choc est lancé entre l’Argentine et l’Angleterre !

À deux jours de la demi-finale qui opposera les deux équipes, Joe Cole a lancé le choc entre l’Argentine et l’Angleterre, qui s’affronteront mercredi. L’ancien international anglais s’est dit très confiant quant à la qualification des Three Lions en finale et a invité ses compatriotes à mettre Lionel Messi « au lit ».
Quatre ans après avoir remporté le Mondial 2022 aux dépens de l’équipe de France, l’Argentine a de nouveau réussi à se hisser jusqu’en demi-finales lors de cette Coupe du monde 2026, après sa victoire contre la Suisse (3-1, a.p.) samedi en quarts de finale. À 39 ans, Lionel Messi peut donc mener l’Albiceleste vers un nouveau sacre mondial, mais pour y parvenir, il devra se défaire d’une équipe contre laquelle il n’a jamais joué pour l’instant : l’Angleterre.
« Il faudra le mettre au lit »
« J'ai vérifié et ce sera la première fois que Messi affrontera l'Angleterre », a fait remarquer Gary Lineker dans l’émission de Netflix « The Rest is Football ». « Il faudra le mettre au lit », a alors enchaîné Joe Cole, ancien international anglais (56 sélections) passé par Chelsea (2003-2010) et le LOSC (2011-2012), avant de se faire reprendre par Micah Richards : « Ne dis pas ça ! »
« Nous irons en finale de la Coupe du monde »
« Il faut le mettre au lit », a répété Joe Cole, très confiant concernant les chances de l’Angleterre d’éliminer l’Argentine et accéder à la finale : « Je peux le dire dès maintenant : nous irons en finale de la Coupe du monde. Nous avons trop de vitesse et de rythme pour battre l'Argentine, et nous allons y arriver. Je le sens au plus profond de moi. » Sur ce point, Micah Richards était d’accord avec lui. « Je suis d'accord avec tout sur la vitesse des joueurs et l'énergie que l'Angleterre a sur les transitions », a estimé l’ancien joueur de Manchester City.
« L'une des déclarations les plus mémorables ou les plus ridicules du tournoi »
Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir en Argentine. « De nombreuses stars commencent à ressentir la pression. Toutes débordent de confiance, mais aucune plus que Joe Cole, qui a même lancé un pronostic sans équivoque contre Lionel Messi pour le match de mercredi à Atlanta », peut-on lire sur TyC Sports. Pour le journal Clarin, « l'affirmation, selon le résultat de la demi-finale, pourrait bien devenir l'une des déclarations les plus mémorables ou les plus ridicules du tournoi. »