Coupe du monde 2026 : «Il faudra mettre Messi au lit», le choc est lancé entre l’Argentine et l’Angleterre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux jours de la demi-finale qui opposera les deux équipes, Joe Cole a lancé le choc entre l’Argentine et l’Angleterre, qui s’affronteront mercredi. L’ancien international anglais s’est dit très confiant quant à la qualification des Three Lions en finale et a invité ses compatriotes à mettre Lionel Messi « au lit ».

Quatre ans après avoir remporté le Mondial 2022 aux dépens de l’équipe de France, l’Argentine a de nouveau réussi à se hisser jusqu’en demi-finales lors de cette Coupe du monde 2026, après sa victoire contre la Suisse (3-1, a.p.) samedi en quarts de finale. À 39 ans, Lionel Messi peut donc mener l’Albiceleste vers un nouveau sacre mondial, mais pour y parvenir, il devra se défaire d’une équipe contre laquelle il n’a jamais joué pour l’instant : l’Angleterre.

« Il faudra le mettre au lit » « J'ai vérifié et ce sera la première fois que Messi affrontera l'Angleterre », a fait remarquer Gary Lineker dans l’émission de Netflix « The Rest is Football ». « Il faudra le mettre au lit », a alors enchaîné Joe Cole, ancien international anglais (56 sélections) passé par Chelsea (2003-2010) et le LOSC (2011-2012), avant de se faire reprendre par Micah Richards : « Ne dis pas ça ! »

« Nous irons en finale de la Coupe du monde » « Il faut le mettre au lit », a répété Joe Cole, très confiant concernant les chances de l’Angleterre d’éliminer l’Argentine et accéder à la finale : « Je peux le dire dès maintenant : nous irons en finale de la Coupe du monde. Nous avons trop de vitesse et de rythme pour battre l'Argentine, et nous allons y arriver. Je le sens au plus profond de moi. » Sur ce point, Micah Richards était d’accord avec lui. « Je suis d'accord avec tout sur la vitesse des joueurs et l'énergie que l'Angleterre a sur les transitions », a estimé l’ancien joueur de Manchester City.