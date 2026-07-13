Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland passe un message sur Instagram après l’élimination de la Norvège !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, la Norvège a affronté l'Angleterre de Jude Bellingham en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la bande à Martin Odegaard s'est inclinée face aux Three Lions, et ce, à l'issue des prolongations. Sur son compte Instagram, Erling Haaland a tenu à faire passer un message fort.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, la Norvège s'est frottée à l'Angleterre ce samedi soir. Si la bande à Martin Odegaard a ouvert le score, celle de Jude Bellinham l'a finalement emporté après prolongations (2-1).

«Au revoir les Etats-Unis, c'était émouvant» Alors que la Norvège a été éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde, Erling Haaland a posté un selfie sur Instagram avec le message suivant : « au revoir les Etats-Unis, c'était émouvant ». En zone mixte, le buteur de 25 ans s'est montré plus loquace sur l'épopée de son équipe.