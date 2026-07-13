Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland passe un message sur Instagram après l’élimination de la Norvège !

Ce samedi soir, la Norvège a affronté l'Angleterre de Jude Bellingham en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la bande à Martin Odegaard s'est inclinée face aux Three Lions, et ce, à l'issue des prolongations. Sur son compte Instagram, Erling Haaland a tenu à faire passer un message fort.
Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, la Norvège s'est frottée à l'Angleterre ce samedi soir. Si la bande à Martin Odegaard a ouvert le score, celle de Jude Bellinham l'a finalement emporté après prolongations (2-1).
«Au revoir les Etats-Unis, c'était émouvant»
Alors que la Norvège a été éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde, Erling Haaland a posté un selfie sur Instagram avec le message suivant : « au revoir les Etats-Unis, c'était émouvant ». En zone mixte, le buteur de 25 ans s'est montré plus loquace sur l'épopée de son équipe.
«On a mis la Norvège sur la carte»
« On perd contre l'Angleterre, mais on a livré un bon combat. Avec quelques décisions différentes, ça aurait pu être autre chose, mais à ce niveau-là, ce sont les petits détails qui comptent. Les performances, c'est une chose, battre le Brésil (en 8e de finale), cela en est une autre, mais je pense que la façon dont on a mis la Norvège sur la carte (du monde), c'est peut-être ce qui me touche le plus. Et j'espère que maintenant on va pouvoir construire quelque chose pour l'Euro et les prochaines Coupe du monde, parce que notre génération est incroyable. Notre parcours historique ? Je pense que cela a changé la Norvège et cela m'a changé aussi », a confié Erling Haaland. Après avoir sorti la Norvège, l'Angleterre a la lourde tâche de se mesurer à l'Argentine, championne du monde en titre, en demi-finale. De l'autre côté du tableau, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne.