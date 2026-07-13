Coupe du monde 2026 - Angleterre : Harry Kane a choisi son camp dans l’embrouille entre Tuchel et Bellingham !

Au lendemain de la qualification de l’Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire face à la Norvège (2-1, a.p.), la passe d’armes entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham n’est pas passée inaperçue. Un sujet sur lequel s’est exprimé le capitaine des Three Lions, Harry Kane, qui a semblé se ranger du côté de son sélectionneur.
Malgré la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, Thomas Tuchel n’était pas vraiment satisfait du contenu proposé par l’Angleterre samedi contre la Norvège (2-1, a.p.). Le sélectionneur des Three Lions a estimé que son équipe avait « eu de la chance » et qu’elle avait joué « de manière brouillonne, trop prudente, pas assez rapide, pas assez efficace », et Jude Bellingham n’a pas manqué de lui répondre.
Kane revient sur la passe d’armes entre Tuchel et Bellingham
« Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Nous avons essayé de créer une ambiance positive. Nous devons continuer sur cette lancée à l’approche des demi-finales. Je ne saurais trop louer les mérites de ces gars-là. On ne gagne pas tous les matchs en faisant simplement circuler le ballon et en enchaînant 1 000 passes. Parfois, il faut savoir gagner moche et c’est ce qu’on a fait ce soir », a déclaré le joueur du Real Madrid, auteur d’un doublé pour envoyer l’Angleterre en demi-finales, quand il a été interrogé sur les propos de Thomas Tuchel.
« Nous savons nous-mêmes que nous pouvons atteindre un niveau supérieur »
Ce qui a forcément beaucoup fait parler et Harry Kane n’a pas échappé aux questions à ce sujet quand il s’est présenté en conférence de presse au lendemain de cette rencontre. « Lorsque Thomas Tuchel nous voit à l'entraînement, qu'il constate notre cohésion et ce dont nous sommes capables — surtout avec les joueurs que nous avons, notre façon d'attaquer, nos duels en un contre un et notre technique — il a simplement envie de voir cette version de nous-mêmes », a déclaré le capitaine des Three Lions. « Il sait pertinemment que ce n'est pas si simple. Nous affrontons des adversaires de qualité et de bonnes équipes. Il essaie de tirer le meilleur de nous, et nous savons nous-mêmes que nous pouvons atteindre un niveau supérieur. Nous ne l'avons pas encore vu, même si nous en avons eu quelques aperçus. » Pas question donc de se laisser perturber par cela, à quelques jours d’affronter l’Argentine en demi-finale. « Nous affronterons l'une des meilleures équipes du monde en demi-finale. Le plus positif, c'est que nous sommes en demi-finale tout en sentant que nous pouvons encore progresser. Mais je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter outre mesure. Nous montrons beaucoup de bonnes choses », a ajouté Harry Kane.