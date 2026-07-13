Coupe du monde 2026 - Angleterre : Harry Kane a choisi son camp dans l’embrouille entre Tuchel et Bellingham !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la qualification de l’Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire face à la Norvège (2-1, a.p.), la passe d’armes entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham n’est pas passée inaperçue. Un sujet sur lequel s’est exprimé le capitaine des Three Lions, Harry Kane, qui a semblé se ranger du côté de son sélectionneur.

Malgré la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, Thomas Tuchel n’était pas vraiment satisfait du contenu proposé par l’Angleterre samedi contre la Norvège (2-1, a.p.). Le sélectionneur des Three Lions a estimé que son équipe avait « eu de la chance » et qu’elle avait joué « de manière brouillonne, trop prudente, pas assez rapide, pas assez efficace », et Jude Bellingham n’a pas manqué de lui répondre.

Kane revient sur la passe d’armes entre Tuchel et Bellingham « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Nous avons essayé de créer une ambiance positive. Nous devons continuer sur cette lancée à l’approche des demi-finales. Je ne saurais trop louer les mérites de ces gars-là. On ne gagne pas tous les matchs en faisant simplement circuler le ballon et en enchaînant 1 000 passes. Parfois, il faut savoir gagner moche et c’est ce qu’on a fait ce soir », a déclaré le joueur du Real Madrid, auteur d’un doublé pour envoyer l’Angleterre en demi-finales, quand il a été interrogé sur les propos de Thomas Tuchel.