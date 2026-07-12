Coupe du monde 2026 - Norvège/Angleterre : Bellingham répond cash aux critiques de Tuchel !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre la Norvège (2-1) samedi, Thomas Tuchel a exprimé son mécontentement face à la prestation de l’Angleterre et estime avoir eu de la chance. Interrogé sur les propos de son sélectionneur, Jude Bellingham n’a pas vraiment apprécié.

Avant d’être rejoint par l’Argentine, qui s’est imposée face à la Suisse (3-1), l’Angleterre a validé sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 samedi aux dépens de la Norvège (2-1). Une qualification obtenue dans la douleur après prolongations grâce à un doublé de Jude Bellingam et Thomas Tuchel n’était pas vraiment satisfait de ce qu’il a vu de la part de son équipe.

« Nous avons eu de la chance aujourd'hui » « Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd'hui. Le résultat est fantastique. Être en demi-finale, c'est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation », a déclaré le sélectionneur de l’Angleterre après la rencontre. « Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Nous devons mieux jouer. L'engagement est là, mais notre façon de jouer nous a rendu la tâche très, très difficile : on a joué de manière brouillonne, trop prudente, pas assez rapide, pas assez efficace. On doit s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est le moment de fêter ça et de savourer ce moment. On a trois jours devant nous. »