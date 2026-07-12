Coupe du monde 2026 - Norvège/Angleterre : Bellingham répond cash aux critiques de Tuchel !

Malgré la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre la Norvège (2-1) samedi, Thomas Tuchel a exprimé son mécontentement face à la prestation de l’Angleterre et estime avoir eu de la chance. Interrogé sur les propos de son sélectionneur, Jude Bellingham n’a pas vraiment apprécié.
Avant d’être rejoint par l’Argentine, qui s’est imposée face à la Suisse (3-1), l’Angleterre a validé sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 samedi aux dépens de la Norvège (2-1). Une qualification obtenue dans la douleur après prolongations grâce à un doublé de Jude Bellingam et Thomas Tuchel n’était pas vraiment satisfait de ce qu’il a vu de la part de son équipe.
« Nous avons eu de la chance aujourd'hui »
« Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd'hui. Le résultat est fantastique. Être en demi-finale, c'est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation », a déclaré le sélectionneur de l’Angleterre après la rencontre. « Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Nous devons mieux jouer. L'engagement est là, mais notre façon de jouer nous a rendu la tâche très, très difficile : on a joué de manière brouillonne, trop prudente, pas assez rapide, pas assez efficace. On doit s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est le moment de fêter ça et de savourer ce moment. On a trois jours devant nous. »
La réponse de Bellingham à Tuchel
Des propos sur lesquels Jude Bellingham a été interrogé par la suite, et le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas vraiment semblé d’accord avec Thomas Tuchel. « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Nous avons essayé de créer une ambiance positive. Nous devons continuer sur cette lancée à l’approche des demi-finales. Je ne saurais trop louer les mérites de ces gars-là. On ne gagne pas tous les matchs en faisant simplement circuler le ballon et en enchaînant 1 000 passes. Parfois, il faut savoir gagner moche et c’est ce qu’on a fait ce soir », a-t-il répondu. Qualifiée par les demi-finales d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 2018, l’Angleterre sera opposée à l’Argentine mercredi prochain.