Coupe du monde 2026 - Espagne/Belgique : «Honte à vous», Zlatan Ibrahimovic règle ses comptes avec Rudi Garcia

Après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne (1-2) vendredi, Zlatan Ibrahimovic a remis la responsabilité de cette défaite sur Rudi Garcia. Consultant pour Fox Sports pendant la Coupe du monde 2026, le Suédois n’a pas compris son choix de préférer Senne Lammens à Mike Penders pour remplacer Thibaut Courtois, blessé.
Zlatan Ibrahimovic n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le coaching de Rudi Garcia après le quart de final entre la Belgique et l’Espagne (1-2). « Je tiens le sélectionneur national pour responsable de cette défaite. C'est une décision qui a coûté le match à la Belgique », a-t-il déclaré sur le plateau de Fox Sports, faisant référence au remplacement de Thibaut Courtois, blessé, à la 71e minute.
« Ce n'est pas ainsi qu'on sélectionne un gardien de but »
Le gardien du Real Madrid a laissé sa place à Senne Lammens, coupable d’une faute de main qui a entraîné le second but de l’Espagne. « Pourquoi remplacer Courtois par Senne Lammens de Manchester United, alors que Mike Penders reste sur le banc ? Est-ce parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n'est pas ainsi qu'on sélectionne un gardien de but pour une équipe nationale. Surtout quand on voit ce qui se passe ensuite », a regretté Zlatan Ibrahimovic.
« Lammens n'est pas un bon gardien à ce niveau »
« Lammens n'est pas un bon gardien à ce niveau. Il est surcoté. Penders est bien meilleur, et tout le monde le voit », a estimé l’ancien international suédois, qui a reproché à la Belgique « d'avoir si mal géré la situation. C'est honteux. Honte à vous, sélectionneur national et entraîneur des gardiens. » Après la rencontre, Thibaut Courtois a expliqué qu’il était prêt à continuer à jouer et que c’était le choix de Rudi Garcia de le remplacer : « J’aurais voulu essayer de continuer encore cinq ou dix minutes. Tant que je n’avais pas besoin de faire de longues relances, ça aurait probablement été possible. À certains moments, j’aurais peut-être aussi pu jouer du pied droit. Mais évidemment, quand une grande partie de ton jeu repose sur les longues passes, c’est plus compliqué. »