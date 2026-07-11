Coupe du monde 2026 - Espagne/Belgique : «Honte à vous», Zlatan Ibrahimovic règle ses comptes avec Rudi Garcia

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne (1-2) vendredi, Zlatan Ibrahimovic a remis la responsabilité de cette défaite sur Rudi Garcia. Consultant pour Fox Sports pendant la Coupe du monde 2026, le Suédois n’a pas compris son choix de préférer Senne Lammens à Mike Penders pour remplacer Thibaut Courtois, blessé.

Zlatan Ibrahimovic n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le coaching de Rudi Garcia après le quart de final entre la Belgique et l’Espagne (1-2). « Je tiens le sélectionneur national pour responsable de cette défaite. C'est une décision qui a coûté le match à la Belgique », a-t-il déclaré sur le plateau de Fox Sports, faisant référence au remplacement de Thibaut Courtois, blessé, à la 71e minute.

« Ce n'est pas ainsi qu'on sélectionne un gardien de but » Le gardien du Real Madrid a laissé sa place à Senne Lammens, coupable d’une faute de main qui a entraîné le second but de l’Espagne. « Pourquoi remplacer Courtois par Senne Lammens de Manchester United, alors que Mike Penders reste sur le banc ? Est-ce parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n'est pas ainsi qu'on sélectionne un gardien de but pour une équipe nationale. Surtout quand on voit ce qui se passe ensuite », a regretté Zlatan Ibrahimovic.