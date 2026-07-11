Coupe du monde 2026 : Ce n'était jamais arrivé, la décision forte d'Emmanuel Macron avant France/Espagne

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, l’équipe de France affrontera l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Pour ce choc du dernier carré du mondial, Emmanuel Macron a pris une décision importante : le président de la République ne se déplacera pas pour la rencontre, contrairement aux deux éditions précédentes. Explications.

Pour la troisième fois d’affilée, l’équipe de France est en demi-finale d’une Coupe du Monde. Vainqueurs en 2018 puis finalistes malheureux en 2022, les Bleus vont affronter l’Espagne mardi afin de s’offrir une possibilité de troisième étoile. Une rencontre très attendue, qui tombe comme un signe du destin un 14 juillet. Si les hommes de Didier Deschamps pourraient ravir des millions de Français en ce jour de fête nationale, Emmanuel Macron lui, ne sera pas présent à Dallas.

Emmanuel Macron restera en France pour la demi-finale En effet, comme le rapporte le Parisien, le chef d’État français restera en France comme l’a avoué son entourage. Le président de la République est contraint de rester en France car le 14 juillet correspond à son traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. De plus, comme l’indique l’AFP, Emmanuel Macron est attendu aux alentours de 18h du côté de Nice afin de présider une cérémonie en hommage aux victimes des attentats ayant touché la ville il y a dix ans jour pour jour. Une absence qui tranche avec les deux dernières éditions dans lesquelles le président avait assisté aux demi-finales.