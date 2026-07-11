Lionel Messi menacé par Kylian Mbappé : Qui va marquer l’histoire dans cette Coupe du monde 2026 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a récidivé ce jeudi soir en inscrivant le premier but de l’équipe de France lors de la victoire contre le Maroc (2-0). Lionel Messi n’a plus qu’une réalisation d’avance au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Selon vous, qui sera en tête après le 19 juillet, date de la finale ?

Et de huit pour Kylian Mbappé, qui a encore trouvé le chemin des filets ce jeudi soir lors du quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc (2-0). L’attaquant du Real Madrid continue sur sa lancée après avoir déjà marqué contre le Sénégal, l’Irak, la Norvège, la Suède et le Paraguay. « On est conscients qu'il n'y a qu'une seule manière de se relâcher, c'est de gagner, confiait le capitaine des Bleus au micro de M6 après la rencontre. On est en demi-finales, on est très content, mais il y a encore un long chemin. On est conscients que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu'on a passé mais on est prêts à tout affronter. »

Mbappé proche de Messi Avec cette nouvelle réalisation, Kylian Mbappé rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs dans cette Coupe du monde. Mais la star des Bleus se rapproche surtout du record ultime du nombre de buts inscrits, détenu par Miroslav Klose (16) avant le coup d’envoi de cette édition en Amérique du Nord. L’Allemand est désormais troisième derrière Kylian Mbappé (20) et donc Lionel Messi (21).