Une star de l’équipe de France avec Kylian Mbappé : Le transfert qui fait rêver le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après avoir réalisé une saison blanche, le Real Madrid a prévu quelques gros coups sur le mercato pour éviter de revivre le même scénario. Le club madrilène souhaiterait ainsi mettre la main sur un joueur capable d’épauler Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Et dans cette optique, une star de l’équipe de France ferait particulièrement rêver Florentino Pérez : Michael Olise.

La saison blanche du Real Madrid a visiblement laissé des traces au sein de la direction. Le club madrilène souhaite se renforcer en conséquence afin d’éviter de revoir un tel scénario se produire à nouveau. Plusieurs joueurs ont ainsi déjà signé chez les Merengue : Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries. Mais la Casa Blanca ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin.

Michael Olise fait rêver Florentino Pérez D’après les informations d’AS, le Real Madrid rechercherait un joueur capable d’épauler Kylian Mbappé et Vinicius Jr sur le front de l’attaque. Et dans cette optique, Florentino Pérez n’aurait d’yeux que pour Michael Olise. L’international français formerait un trio de rêve avec son capitaine en équipe de France et le Brésilien. Par ailleurs, l’arrivée du joueur de 24 ans permettrait de mettre fin à un débat qui agite le club madrilène depuis le départ de Gareth Bale, qui était le dernier à avoir été considéré comme indiscutable sur le côté droit de l’attaque.