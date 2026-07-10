Mercato - PSG : Un attaquant fait le forcing pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'un des feuilletons du mercato pourrait une nouvelle fois concerner Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG veut rejoindre la Juventus et l'a clairement fait savoir à sa direction, ce qui offre un avantage de taille à la Vieille Dame dans ce dossier qui risque une nouvelle fois de s'éterniser.

Comme l'été dernier, le feuilleton Randal Kolo Muani est bien parti pour s'étendre durant une bonne partie du mercato. Et pour cause, le club que l'attaquant français souhaite rejoindre est toujours la Juventus, mais la Vieille Dame n'a pas les moyens de répondre aux exigences financières du PSG ce qui bloque les négociations, comme l'année dernière. C'est la raison pour laquelle le PSG a cette fois-ci décidé d'anticiper en discutant avec d'autres clubs. Mais le journaliste italien, spécialisé dans le mercato, Gianluca Di Marzio, assure que Randal Kolo Muani fait le forcing pour rejoindre la Juventus.

Kolo Muani force son départ « Il existe également des situations sans issue, comme celle de Dibu, Emiliano Martinez, le joueur étant toujours en sélection nationale et ne pouvant donc pas intervenir personnellement pour demander à Aston Villa de le laisser partir à la Juventus. C’est Kolo Muani qui s’en charge, car il a déjà prouvé par ses actes qu’il souhaitait rejoindre la Juventus, ce qui permet désormais au club bianconero d’avoir plus de poids dans les négociations avec le Paris Saint-Germain », confie-t-il au micro de Sky Sport.