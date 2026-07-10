OM : Le transfert de Mason Greenwood va poser un gros problème à un club de Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, le transfert de Mason Greenwood a pris une tournure inattendue. Et pour cause, alors qu'il était attendu à l'AS Roma, le numéro 10 de l'OM ne devrait finalement pas rejoindre la Serie A. Par conséquent, le club italien cherche une alternative en regarderait notamment en Ligue 1.

C'est un feuilleton qui tient en haleine les supporters de l'OM depuis plusieurs semaines. Alors que le club phocéen est contraint de vendre pour renflouer ses caisses et éviter des sanctions de la DNCG ou de l'UEFA, Mason Greenwood fait partie des dossiers les plus chauds. Il faut dire que l'ailier anglais possède la valeur marchande la plus élevée de l'effectif marseillais, ce qui le rend évidemment transférable.

Greenwood entre l'Atlético et Fenerbahçe ? Et rapidement, l'AS Roma s'est présentée comme le principal prétendant à la signature de Mason Greenwood. Gian Piero Gasperini en avait même fait sa grande priorité pour renforcer son secteur offensif en vue de la Ligue des champions. Mais le club italien, qui tenait un accord avec le joueur, n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec l'OM. Résultat, Mason Greenwood se rapproche grandement de Fenerbahçe, où l'attend un salaire de 10M€ nets annuels, bien que l'Atlético de Madrid n'ait pas dit son dernier mot. Ce sont les deux derniers clubs en lice pour le transfert de Mason Greenwood.