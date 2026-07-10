Mercato : Un titi du PSG de retour en Ligue 1, et c’est un sacré pari !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG où il avait d'ailleurs effectué ses débuts en professionnel avant de finalement décider de s'en aller libre en 2020 pour signer au Bayern Munich, Tanguy Kouassi est sur le point de retrouver la Ligue 1. Le défenseur central, qui évolue aujourd'hui au FC Séville, serait sur le point de s'engager avec le LOSC pour relancer sa carrière. Un pari de taille pour l'ancien titi du PSG.

Kingsley Coman, Mike Maignan, Ferland Mendy... Nombreux sont les joueurs issus du centre de formation du PSG, ceux que l'on surnomme "les titis", à avoir décidé de quitter prématurément le club de la capitale dans l'optique d'avoir très rapidement du temps de jeu en professionnel. Depuis l'arrivée des Qataris en 2011, il est vrai que le PSG dispose de moyens financiers beaucoup plus conséquents pour son recrutement, ce qui peut donc freiner l'éclosion des jeunes du centre de formation au plus haut niveau. Et l'un de ses anciens titis du PSG s'apprête d'ailleurs à revenir en France, six ans après son départ.

Revoilà Tanguy Kouassi ! En effet, selon les révélations de L'EQUIPE, Tanguy Kouassi (24 ans) est sur le point de s'engager avec le LOSC, lui qui n'a disputé que 46 matchs de Liga en quatre saisons passées sous le maillot du FC Séville. L'ancien défenseur central du PSG a encore une année de contrat avec le club andalou, mais ce dernier semble disposé à résilier son bail, et le LOSC va donc en profiter en récupérant cet ancien grand espoir du PSG.