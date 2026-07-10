Mercato - OM : Après Greenwood, qui faut-il faire partir en priorité ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’OM, les besoins économiques sont énormes. Il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses en urgence et c’est pour cela que Mason Greenwood va prochainement être vendu. Mais voilà que la seule vente de l’Anglais ne suffira pas suffisante pour le club phocéen. Ainsi, Bruno Genesio va voir d’autres joueurs quitter Marseille d’ici la fin du mercato estival. De qui faut-il alors se séparer ?

Pour l’OM, le mercato estival sera principalement axé sur les ventes. En effet, le club phocéen doit faire rentrer de l’argent dans les caisses, tout en réduisant drastiquement sa masse salariale. Bruno Genesio va perdre ainsi plusieurs joueurs au cours des semaines à venir, d’autant que tout le monde est à vendre à l’OM selon les dires de Daniel Riolo : « Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir ».

« Ceux qui ont les plus grosses valeurs marchandes, vous pouvez être sûrs que ça va partir » Un départ est aujourd’hui quasiment certain à l’OM, celui de Mason Greenwood. Présent à la reprise de l’entrainement, l’Anglais sera prochainement vendu, étant la plus grosse valeur marchande du club phocéen. Mais en plus de l’Anglais, d’autres joueurs quitteront également Marseille. « Ceux qui ont les plus grosses valeurs marchandes, vous pouvez être sûrs que ça va partir. Donc on a Greenwood, Balerdi, Medina, Weah et Timber. Là, tu peux gratter de l’oseille. (…) Gouiri ? Tout le monde est à vendre. Si quelqu’un vient avec de l’oseille pour Gouiri, ils vendront Gouiri », a également assuré Daniel Riolo.