«Tout le monde est à vendre» : Daniel Riolo annonce trois départs à l’OM !

Si le mercato est calme à l’OM, ça devrait prochainement s’animer. Et pour cause… Cet été, le club phocéen a besoin de vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour diminuer drastiquement sa masse salariale. Daniel Riolo a d’ailleurs annoncé la couleur pour ce marché des transferts à Marseille, évoquant au moins trois départs au sein de l’effectif de Bruno Genesio.
Aujourd’hui, les finances de l’OM sont dans un état catastrophique. Cet été, le club phocéen doit donc absolument vendre pour pouvoir respirer un peu mieux. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard avait notamment fait savoir : « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif ».
« Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre »
L’OM doit faire rentrer plusieurs millions d’euros dans ses caisses. De quoi faire dire à Daniel Riolo que personne n’était alors intransférable au sein du club phocéen. A l’occasion de l’After Foot, il a a ainsi lâché : « Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value. Plus-value, c’est énorme. Autant vous dire qu’à partir de maintenant, tout ce que vous lirez sur untel va venir ou untel va partir, tout sera bidon. Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre ».
« D’ici fin août, trois doivent absolument partir »
« Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir. Ceux qui ont les plus grosses valeurs marchandes, vous pouvez être sûrs que ça va partir. Donc on a Greenwood, Balerdi, Medina, Weah et Timber. Là, tu peux gratter de l’oseille. (…) Gouiri ? Tout le monde est à vendre. Si quelqu’un vient avec de l’oseille pour Gouiri, ils vendront Gouiri. (…) La suite de la brocante, ça sera en janvier. Janvier, ça partira en fonction de où tu seras au classement. En janvier, il y a deuxième fournée. Et après, l’été prochain, c’est la même. Donc c’est grosse vente dès cet été, deuxième fournée janvier, et juin pareil, il y aura à vendre », a ensuite balancé Daniel Riolo sur le mercato de l’OM.