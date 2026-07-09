«Tout le monde est à vendre» : Daniel Riolo annonce trois départs à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le mercato est calme à l’OM, ça devrait prochainement s’animer. Et pour cause… Cet été, le club phocéen a besoin de vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour diminuer drastiquement sa masse salariale. Daniel Riolo a d’ailleurs annoncé la couleur pour ce marché des transferts à Marseille, évoquant au moins trois départs au sein de l’effectif de Bruno Genesio.

Aujourd’hui, les finances de l’OM sont dans un état catastrophique. Cet été, le club phocéen doit donc absolument vendre pour pouvoir respirer un peu mieux. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard avait notamment fait savoir : « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif ».

« Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre » L’OM doit faire rentrer plusieurs millions d’euros dans ses caisses. De quoi faire dire à Daniel Riolo que personne n’était alors intransférable au sein du club phocéen. A l’occasion de l’After Foot, il a a ainsi lâché : « Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value. Plus-value, c’est énorme. Autant vous dire qu’à partir de maintenant, tout ce que vous lirez sur untel va venir ou untel va partir, tout sera bidon. Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre ».