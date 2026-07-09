OM - Transfert d’Aubameyang : L’annonce officielle d’un club étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’Olympique de Marseille et Pierre-Emerick Aubameyang, l’histoire n’aura une fois de plus duré qu’une seule saison comme leur première collaboration en 2023/2024. Cette fois-ci, l’attaquant de 37 ans se dirigerait vers la Turquie et non l’Arabie saoudite. Un contrat serait convenu entre le principal concerné et les dirigeants du Çorum FK. Son vice-président est monté au créneau.

L’objectif de l’Olympique de Marseille en cette première partie du mercato estival est de « drastiquement baisser la masse salariale ». C’est le discours que tenait Stéphane Richard dernièrement à l’occasion de son entrevue accordée à La Provence. En plus de cela, le président de l’OM doit effectuer un gros nettoyage de printemps dans le vestiaire au vu des dettes de 157M€ affichées par le club depuis sa signature de l’accord de règlement avec l’UEFA datant de 2022. Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des éventuels sacrifices de l’OM sur le marché des transferts.

Aubameyang en partance vers le Çorum FK ? Et il se trouverait que le joueur au salaire mensuel brut de 350 000€ pourrait rebondir en Turquie. Non pas du côté de Galatasaray ou encore de Fenerbahçe où son coéquipier Mason Greenwood est attendu, mais plutôt au Çorum FK. Un accord contractuel aurait été convenu entre les parties concernées selon les informations divulguées cette semaine par le journaliste Sacha Tavolieri, mais un terrain d’entente n’est pas encore trouvé entre l’OM et le club turc concernant l’indemnité du transfert.