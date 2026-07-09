Mercato - OM : Un club étranger oublie Mason Greenwood avec une révélation de la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à vendre de façon importante, l'OM s'apprête à céder Mason Greenwood à Fenerbahçe pour environ 40M€, hors bonus. Et pourtant, l'ailier anglais était annoncé du côté de l'AS Roma depuis le début du mercato. Une situation qui contraint le club italien à activer un plan B.

Depuis plusieurs semaines, l'OM s'est lancé dans une stratégie claire sur le mercato qui consiste à vendre et alléger sa masse salariale. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », expliquait récemment le président de l'OM, Stéphane Richard. Dans cette optique, la vente de Mason Greenwood devenait inévitable.

Greenwood fonce vers Fenerbahçe Et cela tombe bien puisque le dénouement de ce feuilleton est imminent. Mason Greenwood devrait rejoindre Fenerbahçe dans les prochaines heures où il va s'engager pour quatre saisons avec à la clé un salaire mirobolant avoisinant les 10M€ nets annuels. De son côté, l'OM devrait récupérer environ 40M€, hors bonus, tout en sachant que Manchester United récupèrera 40% de cette somme.