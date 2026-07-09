Mercato - OM : Un club étranger oublie Mason Greenwood avec une révélation de la Coupe du monde !

Bien décidé à vendre de façon importante, l'OM s'apprête à céder Mason Greenwood à Fenerbahçe pour environ 40M€, hors bonus. Et pourtant, l'ailier anglais était annoncé du côté de l'AS Roma depuis le début du mercato. Une situation qui contraint le club italien à activer un plan B.
Depuis plusieurs semaines, l'OM s'est lancé dans une stratégie claire sur le mercato qui consiste à vendre et alléger sa masse salariale. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », expliquait récemment le président de l'OM, Stéphane Richard. Dans cette optique, la vente de Mason Greenwood devenait inévitable.
Greenwood fonce vers Fenerbahçe
Et cela tombe bien puisque le dénouement de ce feuilleton est imminent. Mason Greenwood devrait rejoindre Fenerbahçe dans les prochaines heures où il va s'engager pour quatre saisons avec à la clé un salaire mirobolant avoisinant les 10M€ nets annuels. De son côté, l'OM devrait récupérer environ 40M€, hors bonus, tout en sachant que Manchester United récupèrera 40% de cette somme.
L'AS Roma se tourne vers Dan Ndoye
Il s'agit toutefois d'une petite surprise puisque Mason Greenwood était la grande priorité de l'AS Roma où Gian Piero Gasperini rêvait d'en faire le leader de son attaque pour la saison prochaine en Ligue des champions. Mais la Louve est également en difficulté économique et n'a jamais pu répondre aux attentes de l'OM. Par conséquent, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AS Roma a activé un plan B en urgence et se tournant vers Dan Ndoye. L'ailier suisse de Nottingham Forrest réalise une belle Coupe du monde et présente l'avantage d'être moins cher que Mason Greenwood. Le club italien devrait donc accélérer dans ce dossier pour compenser l'échec rencontré avec le numéro 10 de l'OM et rassurer son entraîneur.