Mercato - OM : C'est imminent pour le premier gros transfert de l'été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret depuis l'ouverture du mercato, l'OM a conscience que son été s'annonce compliqué. Et pour cause, la priorité est clairement de vendre afin de répondre aux exigences de la DNCG et de l'UEFA. Et cela tombe bien puisque le transfert de Mason Greenwood serait sur le point d'aboutir.

Il ne faut pas s'attendre à des folies cet été à l'OM qui se retrouve en grande difficulté sur le plan économique. Sanctionné par l'UEFA, qui a laissé un an au club phocéen pour rééquilibrer ses comptes, l'OM a également vu la DNCG encadrer sa masse salariale. Par conséquent, Stéphane Richard ne s'en cache pas, il va falloir vendre. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM auprès de La Provence.

C'est imminent pour le transfert de Greenwood ? Et la première grosse vente de l'été est sur le point d'aboutir. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, tout s'est accéléré ces dernières heures avec Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. « Les différentes parties aimeraient une prise de décision ce jeudi. Cela penche pour le Fener... », explique même un proche du dossier auprès du média, ce qui confirme que ce n'est plus qu'une question d'heures avant que l'OM ne boucle son premier gros transfert de l'été.