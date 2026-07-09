«Stop les fantasmes» : L’arrivée d’un attaquant bien connu de la Ligue 1 à l’OM déjà refroidie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette période de mercato estivale, on parle beaucoup des futurs départs à l’OM étant donné les besoins économiques sur la Canebière. Mais voilà que le club phocéen compte également se renforcer cet été. Le nom de Martin Terrier, attaquant bien connu de la Ligue 1, a ainsi été évoqué à Marseille au cours des dernières heures. Mais voilà qu’une franche mise au point est déjà tombée.

Cet été, il n’y aura pas que des départs à l’OM. Et ce n’est autre que Stéphane Richard qui l’a annoncé. En effet, dans un récent entretien accordé à La Provence, le nouveau président du club phocéen avait annoncé la couleur pour ce mercato estival à Marseille. C’est ainsi qu’il avait fait savoir : « Dans l'immédiat, il y a le mercato. On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l'équipe, Greg est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe ».

Martin Terrier de retour en Ligue 1 à l’OM ? Bruno Genesio devrait donc voir de nouvelles têtes débarquer à l’OM cet été. Mais quelles seront les recrues du club phocéen, qui ne peut pas faire de si grosses folies sur le marché ? Dans le secteur offensif, il a été question de la piste Martin Terrier, aujourd’hui au Bayer Leverkusen et qui connait bien la Ligue 1 étant passé par le LOSC, Strasbourg, l’OL et Rennes. Alors que Genesio verrait d’un bon oeil sur une arrivée de l’attaquant de 29 ans à Marseille, l’entourage de Martin Terrier aurait ouvert la porte à une arrivée auprès de Grégory Lorenzi.