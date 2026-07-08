OM - Transfert de Mason Greenwood : Son futur salaire sème la panique sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoité par l'AS Roma depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood se rapprocherait pourtant de Fenerbahçe. Il faut dire que le club turc lui offrirait 7M€ par an, ce qui représente 2,5M€ de plus que la proposition de la Louve. Par conséquent, du côté de l'Italie, on affiche désormais un sacrée pessimisme dans ce dossier.

Dès la fin du mois de mai, Grégory Lorenzi mettait la pression sur Mason Greenwood pour son transfert. « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », confiait-il auprès de L'EQUIPE dans la foulée de sa nomination au poste de directeur sportif de l'OM. Mais plus d'un mois et demi plus tard, la situation ne s'est toujours pas décantée.

Fenerbahçe offre 7M€ par an à Greenwood... Il faut dire que les clubs intéressés semblent réticents à l'idée de répondre aux exigences de l'OM qui réclame environ 50M€ pour lâcher Mason Greenwood. Cependant, depuis quelques heurs, Fenerbahçe semble avoir pris de l'avance dans ce dossier. Il faut dire que le club turc se montre particulièrement généreux sur le plan salarial. Selon les informations d'Il Messaggero et du Corriere della Sera, Mason Greenwood pourrait toucher 7M€ par en Turquie, sans comptes les importantes commissions pour son entourage.