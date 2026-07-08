Luis Enrique appelle Lucas Chevalier : C'est réglé pour son avenir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 40M€, hors bonus, pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a finalement fini sur le banc après une première partie de saison compliquée. Une situation qui aurait pu le pousser à quitter le PSG cet été afin de retrouver une place de titulaire. Et pourtant, après une discussion avec Luis Enrique, l'ancien portier du LOSC aurait chois de rester.

Il y a à peine plus d'un an, le PSG décidait de se séparer de Gianluigi Donnarumma afin de recruter Lucas Chevalier qui a débarqué en provenance du LOSC pour environ 40M€, hors bonus. Un transfert important mais qui n'a clairement pas répondu aux attentes. Et pour cause, alors qu'il s'agissait d'un choix sportif de Luis Enrique, Lucas Chevalier a fini par être relégué sur le banc de touche au profit de Matvey Safonov. Et le Russe n'a pas déçu, au point de ne plus quitter les buts du PSG jusqu'à la fin de la saison. C'est bien lui qui était donc des la cages dans les matches à élimination directe en Ligue des champions, jusqu'à la finale remportée contre Arsenal.

Chevalier choisit finalement de rester au PSG Une situation qui a eu de lourdes conséquences pour Lucas Chevalier qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. C'est le portier du RC Lens, Robin Risser, qui lui a été préféré pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba. Par conséquent, un transfert aurait pu sembler logique cet été pour l'ancien du LOSC. Mais selon les informations de Canal+, Lucas Chevalier a choisi de rester au PSG.