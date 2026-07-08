PSG : La date est fixée pour le transfert d'Ayyoub Bouaddi !

Pierrick Levallet

Le mercato entend se montrer actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, et garde ainsi un œil sur Ayyoub Bouaddi. L’international marocain brille dans cette Coupe du monde 2026. Le LOSC semble toutefois avoir déjà fixé la date du transfert de son milieu de terrain de 18 ans.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a visiblement prévu un mercato mouvementé cet été. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a ainsi activé quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens suivraient notamment l’évolution d’Ayyoub Bouaddi, qui marque les esprits avec le Maroc dans cette Coupe du monde 2026. Le LOSC semble toutefois avoir tranché pour le transfert de son milieu de terrain de 18 ans.

Le LOSC veut garder Bouaddi jusqu'en 2027 ? Comme le rapporte Caught Offside, les Dogues espéreraient conserver Ayyoub Bouaddi une saison de plus. Le club de Ligue 1 ne pourrait ainsi ouvrir la porte à un transfert qu’en 2027. Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à attendre aussi longtemps avant de pouvoir recruter l’international marocain. Le LOSC pourrait très bien changer d’avis en cas d’offre alléchante.