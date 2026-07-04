Transfert d'Ayyoub Bouaddi : Cette fake news arrange le PSG !

Alexis Brunet

Après une nouvelle très bonne saison avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi est très courtisé sur le mercato. Le PSG s’intéresse au crack marocain, mais il est loin d’être le seul car Arsenal l’aurait aussi dans son viseur. Certaines sources ont d’ailleurs indiqué que les Gunners étaient tout proches d’accepter les conditions de Lille pour un transfert, ce qui ne serait en fait pas vrai.

Le PSG va-t-il recruter un nouveau grand espoir de Ligue 1 ? Après avoir mis la main sur Désiré Doué, Bradley Barcola ou bien Lucas Chevalier, le club de la capitale en pince maintenant pour Ayyoub Bouaddi. Il faut dire que ce dernier met tout le monde d’accord depuis deux saisons avec le LOSC et malgré son jeune âge (18 ans), il figure déjà parmi les meilleurs milieux de terrain du championnat, ce qui lui a permis d’être sélectionné par le Maroc pour disputer la Coupe du monde.

Arsenal n’a pas d’accord pour Bouaddi Mais le talent d’Ayyoub Bouaddi a dépassé les frontières et le PSG n’est pas le seul à l’avoir dans son viseur. Le milieu de terrain plaît également en Premier League où Arsenal serait particulièrement intéressé. Selon certaines sources, les Gunners seraient d’ailleurs tout proches d’accepter les conditions de Lille pour un transfert, à savoir qu’il revienne au LOSC sous la forme d’un prêt pour la prochaine saison. Une information qui a été démentie par le média Caught Offside qui affirme de son côté que la formation de Mikel Arteta ne serait pas prête à faire une telle concession et aurait d’autres joueurs dans son viseur comme Bruno Guimaraes par exemple.