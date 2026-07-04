Transfert d'Ayyoub Bouaddi : Cette fake news arrange le PSG !

Après une nouvelle très bonne saison avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi est très courtisé sur le mercato. Le PSG s’intéresse au crack marocain, mais il est loin d’être le seul car Arsenal l’aurait aussi dans son viseur. Certaines sources ont d’ailleurs indiqué que les Gunners étaient tout proches d’accepter les conditions de Lille pour un transfert, ce qui ne serait en fait pas vrai.
Le PSG va-t-il recruter un nouveau grand espoir de Ligue 1 ? Après avoir mis la main sur Désiré Doué, Bradley Barcola ou bien Lucas Chevalier, le club de la capitale en pince maintenant pour Ayyoub Bouaddi. Il faut dire que ce dernier met tout le monde d’accord depuis deux saisons avec le LOSC et malgré son jeune âge (18 ans), il figure déjà parmi les meilleurs milieux de terrain du championnat, ce qui lui a permis d’être sélectionné par le Maroc pour disputer la Coupe du monde.
Arsenal n’a pas d’accord pour Bouaddi
Mais le talent d’Ayyoub Bouaddi a dépassé les frontières et le PSG n’est pas le seul à l’avoir dans son viseur. Le milieu de terrain plaît également en Premier League où Arsenal serait particulièrement intéressé. Selon certaines sources, les Gunners seraient d’ailleurs tout proches d’accepter les conditions de Lille pour un transfert, à savoir qu’il revienne au LOSC sous la forme d’un prêt pour la prochaine saison. Une information qui a été démentie par le média Caught Offside qui affirme de son côté que la formation de Mikel Arteta ne serait pas prête à faire une telle concession et aurait d’autres joueurs dans son viseur comme Bruno Guimaraes par exemple.
Un transfert à plus de 100M€ pour Bouaddi ?
Ayyoub Bouaddi est donc toujours au LOSC, mais son président Olivier Létang a fait une grande annonce sur un possible transfert du crack de 18 ans. Interrogé par Eurosport, le boss lillois a semblé indiquer que pour mettre la main sur l’international marocain, il faudrait s’acquitter d’un chèque de plus de 100M€. « Comment répondre à cette question… J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme Elliot Anderson (ndlr : 135 millions d’euros environ) ou Sandro Tonali (ndlr : 115 millions d’euros environ), qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression ? Vous avez donc une idée de la valeur d’Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans. »