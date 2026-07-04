Mercato - Des joueurs de l’OM souhaitent claquer la porte : «Certains veulent partir…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison décevante, l'OM doit se relancer cet été pour affronter un nouvel exercice sur de nouvelles bases. Le club connaît des difficultés financières importantes et doit vendre en urgence pour renflouer les caisses. De nombreux départs sont évoqués du côté de Marseille et Stéphane Richard, le nouveau président, se livre justement sur ce mercato à venir.

Malgré tous les efforts investis pour bâtir un effectif de qualité, l'OM n'a pas réussi à remplir ses objectifs et doit repartir avec un nouveau projet la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne s'apprête à connaître un été agité et de nombreux joueurs de l'effectif devraient quitter les lieux. D'ailleurs, selon Stéphane Richard, certains en ont hâte.

Stéphane Richard attend des départs En danger par rapport à sa place en Ligue 1, l'OM a évité le pire pour le moment mais il faudra impérativement trouver une porte de sortie à quelques joueurs de l'effectif dans les prochaines semaines. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l'effectif. Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale » explique-t-il à La Provence.