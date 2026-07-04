Adrien Rabiot poussé dehors par l’OM : La réponse de Medhi Benatia en pleine Coupe du monde 2026

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Transféré à l’AC Milan en début de saison, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille après la fameuse altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, première crise d’une longue série à gérer pour le club phocéen. Relancé par L’Équipe sur le sujet, Medhi Benatia a rapidement coupé court.

C’est dans la peau d’un joueur de l’OM qu’Adrien Rabiot aurait pu disputer cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Mais finalement, le début de saison de l’international français a pris un tournant inattendu suite à une altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe à l’issue de la 1ère journée de Ligue 1. Les deux joueurs ont été poussés vers la sortie, et Adrien Rabiot a pris la direction de l’AC Milan. Un départ qui a marqué le groupe, ne sachant pas encore la longue saison qui l’attendait.

La brève réponse de Benatia Contacté par L’Équipe pour revenir sur le départ d’Adrien Rabiot, en réussite avec l’équipe de France au Mondial, Medhi Benatia s’est montré peu loquace. « Le dossier est clos, tout a été dit et redit, pas besoin de revenir sur ça un an plus tard », a répondu l’ancien dirigeant de l’OM. De son côté, Adrien Rabiot avait eu l’occasion d’évoquer en octobre dernier la décision du club, perçue comme « une forme de trahison » par le joueur.