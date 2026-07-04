Adrien Rabiot poussé dehors par l’OM : La réponse de Medhi Benatia en pleine Coupe du monde 2026

Transféré à l’AC Milan en début de saison, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille après la fameuse altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, première crise d’une longue série à gérer pour le club phocéen. Relancé par L’Équipe sur le sujet, Medhi Benatia a rapidement coupé court.
C’est dans la peau d’un joueur de l’OM qu’Adrien Rabiot aurait pu disputer cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Mais finalement, le début de saison de l’international français a pris un tournant inattendu suite à une altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe à l’issue de la 1ère journée de Ligue 1. Les deux joueurs ont été poussés vers la sortie, et Adrien Rabiot a pris la direction de l’AC Milan. Un départ qui a marqué le groupe, ne sachant pas encore la longue saison qui l’attendait.
La brève réponse de Benatia
Contacté par L’Équipe pour revenir sur le départ d’Adrien Rabiot, en réussite avec l’équipe de France au Mondial, Medhi Benatia s’est montré peu loquace. « Le dossier est clos, tout a été dit et redit, pas besoin de revenir sur ça un an plus tard », a répondu l’ancien dirigeant de l’OM. De son côté, Adrien Rabiot avait eu l’occasion d’évoquer en octobre dernier la décision du club, perçue comme « une forme de trahison » par le joueur.
« Ce qui m’importe, c’est qu’on ne mente pas à mon sujet »
« Je n’ai pas compris non plus, avait confié Adrien Rabiot au micro de RTL. Je ne peux pas expliquer quoique ce soit. Ce qui est fait est fait. Ce qui était important, c’est que mes coéquipiers sachent ce qu’il s’est passé, qu’ils connaissent la vérité. Les supporters ont toujours été derrière moi. Je reçois beaucoup de messages de supporters de l’OM. C’est pour ça que j’ai fait ce message sur les réseaux. Ça me tenait à cœur. Je suis quelqu’un de positif. Ce qui m’importe, c’est qu’on ne mente pas à mon sujet. Qu’on ne dise pas la personne que je ne suis pas. J’ai toujours été investi, respectueux. Je ne veux pas qu’on mente à ce sujet. Je n’ai pas envie d’alimenter la polémique, ça ne fera pas avancer les choses. On ne peut pas me le reprocher (son manque d’investissement), je l’ai montré la saison dernière. (…) Je n’ai jamais été quelqu’un d’ultra-violent, je ne veux pas qu’on emploie les mauvais mots à mon sujet. C’est le football, c’est la vie, il faut aller de l’avant. C’est ce que j’ai fait. »