Mercato : L’OM balance les coulisses de la signature de Bruno Genesio

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, l’OM aura un nouvel entraîneur sur son banc de touche. En cette intersaison, la nouvelle direction du club phocéen a décidé de se séparer d’Habib Beye, choisissant ensuite de faire confiance à Bruno Genesio pour le remplacer. A 59 ans, le technicien français a donc posé ses valises à Marseille et Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, en a dit plus sur ce choix.

Venu remplacer Roberto De Zerbi il y a quelques mois, Habib Beye s’était engagé jusqu’en 2027 avec l’OM. Mais voilà que la nomination de la nouvelle direction olympienne aura été fatale au Sénégalais. Rapidement, il était annoncé que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi voulaient changer d’entraîneur. Et voilà que c’est désormais officiel : Beye a été remercié et Bruno Genesio a été nommé à sa place sur le banc de l’OM.

« Marseille ça ne se refuse pas » Ce samedi, Stéphane Richard a accordé un entretien à La Provence. L’occasion pour le nouveau président de l’OM de revenir sur l’arrivée de Bruno Genesio au poste d’entraîneur. Il a alors confié : « A-t-il été facile de convaincre Bruno Genesio ? Je pense que Bruno Genesio a une tendresse particulière pour OM, comme pratiquement tous les professionnels du football. Il m'a dit dès le départ : "Marseille ça ne se refuse pas". Puis il a posé des questions (rires). J'ai été transparent avec lui, il vient en pleine connaissance de cause. Pour lui, participer à la Ligue Europa était important. C'est quelqu'un d'entier, à partir du moment où il a décidé de venir, il a commencé à bosser. Bruno a été convaincu par le projet du club, et le club la choisi parmi les nombreux candidats qui se sont manifestés ».