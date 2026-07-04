A peine arrivé à l'OM, Bruno Genesio fait une annonce sur le mercato !

Enfin nommé sur le banc de l'OM, Bruno Genesio est sorti du silence dans la foulée de l'officialisation de sa signature à Marseille. Et l'ancien coach du LOSC, conscient de la difficulté de sa mission à l'OM, annonce un été agité avec la volonté de construire un groupe compétitif malgré les difficultés du club phocéen.
Après plusieurs semaines d'attente, l'OM a enfin officialisé la signature de Bruno Genesio qui remplace ainsi Habib Beye sur le banc marseillais. Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, le technicien français a d'ailleurs rapidement affiché ses ambitions pour l'intersaison de l'OM.
Genesio sort du silence
« J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille », confie-t-il dans le communiqué de l'OM.
«Construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'OM»
Grégory Lorenzi a également évoqué ses ambitions durant l'intersaison. « Le choix de Bruno Genesio s'est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l'ambition que nous portons pour l'Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d'un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters », confie le nouveau directeur sportif de l'OM.