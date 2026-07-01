Bruno Genesio à l’OM : Nouveau rebondissement pour le transfert d’un attaquant ?

Pierrick Levallet

Après Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, l’OM a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur. Bruno Genesio succède à Habib Beye sur le banc marseillais. Seulement, la signature du coach de 59 ans pourrait compromettre les plans de la direction olympienne avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui est annoncé sur le départ depuis un moment.

L’OM continue d’avancer dans la construction de son nouveau projet. Après Stéphane Richard pour remplacer Pablo Longoria et Grégory Lorenzi pour succéder à Medhi Benatia, le club phocéen a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur. Habib Beye a en effet cédé sa place à Bruno Genesio sur le banc marseillais. « Je suis impatient de commencer le travail avec l'ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille » a confié le coach de 59 ans. Seulement, sa signature pourrait compromettre les plans olympiens avec... Pierre-Emerick Aubameyang !

Aubameyang envisage finalement de rester à l'OM ? D’après les informations de L’Equipe, l’OM souhaiterait se séparer définitivement de l’attaquant gabonais cet été. Les dirigeants marseillais attendraient aux alentours de 1,5M€ pour le joueur de 37 ans, qui aurait quelques options pour son avenir. Un club turc, des équipes de MLS et d’Arabie Saoudite et des formations espagnols envisageraient de l’enrôler. Mais Pierre-Emerick Aubameyang aurait une image positive de Bruno Genesio, et pourrait ainsi envisager de passer la seconde année de son contrat sur la Canebière.