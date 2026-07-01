Bruno Genesio à la place d'Habib Beye : Les explications de l'OM après avoir changé d'entraîneur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Habib Beye ne sera donc resté que quelques mois sur le banc de l'OM. La nouvelle direction olympienne a décidé de changer et voilà que ce mercredi, l'arrivée de Bruno Genesio a été officialisée par le club phocéen. Dans la foulée, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont pris la parole, expliquant alors le pourquoi de l'arrivée de Genesio.

Après le LOSC, Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l'OM. Ayant remercié Habib Beye ce mardi soir, le club phocéen vient d'officialiser l'arrivée de celui qui prendra place sur le banc olympien. « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet », a dit Genesio suite à son arrivée à l'OM.

« Un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français » Dans le communiqué de l'OM, Stéphane Richard a lui aussi pris la parole concernant cette nomination de Bruno Genesio. Le président olympien a expliqué : « Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape. Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du club ».