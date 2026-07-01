Transfert de Barcola : Le PSG réclame une fortune pour valider son départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bradley Barcola (23 ans) vit pour le moment une saison de rêve avec une nouvelle Ligue des champions remportée avec le PSG, un titre de champion de France et éventuellement un sacre en Coupe du monde avec les Bleus. C'est l'objectif du groupe de Didier Deschamps qui a validé son billet pour les 1/8èmes de finale du Mondial 2026. Et après, il se pourrait bien qu'un changement de club soit d'actualité pour l'ailier français.

La Coupe du monde 2026 bat son plein et contrairement aux Pays-Bas et à l'Allemagne qui ont déjà pris la porte dès les 1/16èmes de finale, l'équipe de France a su prendre le meilleur sur la Suède mardi soir (3-0). Comme souvent dans la compétition, la réponse est venue de Kylian Mbappé auteur d'un doublé face à la défense suédoise. Après Adrien Rabiot contre le Sénégal (3-1), c'est un autre gaucher en la personne de Michael Olise qui a lancé dans la profondeur Bradley Barcola cette fois-ci pour le même résultat : un but.

L'avenir de Barcola s'assombrit au PSG ? Sur le sol américain, Bradley Barcola parvient à tirer son épingle du jeu avec cette équipe de France, qu'il commence le match en tant que remplaçant ou titulaire, l'attaquant latéral du PSG marque des points. En ce qui concerne son avenir au club parisien après le Mondial, lui qui est contractuellement lié au double champion d'Europe jusqu'en juin 2028, s'écrit en pointillés. Le10sport.com vous dévoilait en mai dernier que ça chauffe en coulisses entre Liverpool et le clan Barcola. Le journaliste Fabrizio Romano confirme nos informations exclusives.