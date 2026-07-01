«Je suis très heureux à Paris» : Un joueur s'annonce au PSG la saison prochaine !

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Fabian Ruiz fait partie des dossiers importants à gérer pour le PSG. Néanmoins, le milieu de terrain espagnol, actuellement présent à la Coupe du monde, assure qu'il est très heureux à Paris.
Très actif en coulisses, le PSG devrait se renforcer cet été afin de régénérer son effectif. Un premier départ a d'ailleurs été officialisé puisque Gonçalo Ramos a rejoint l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus. D'autres joueurs vont partir à l'image de Lee Kang-In, convoité par l'Atlético de Madrid, et Randal Kolo Muani, proche de la Juventus. Reste à savoir si d'autres partiront, à commencer par Fabian Ruiz qui n'a pas encore prolongé officiellement son contrat qui s'achève en 2027. Mais l'international espagnol assure qu'il ne se voit pas quitter le PSG où il est très heureux, alors qu'il reste concentré sur la Coupe du monde.
Fabian Ruiz évoque son avenir
« Pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'en 2027. La vérité, c'est que je suis très heureux là‑bas, très content. Nous avons une grande équipe. J'ai l'opportunité de profiter d'un beau football et d'avoir gagné la Ligue des champions récemment. J'ai un contrat, mais pour l'instant, nous n'en parlons pas, nous sommes tranquilles. Là, je suis concentré sur la Coupe du monde et quand elle sera terminée, on verra », a-t-il confié auprès de l'AFP.
«La vérité, c'est que je suis très heureux là‑bas»
Fabian Ruiz est également revenu sur son début d'année difficile lors duquel il a notamment été blessé. Mais le milieu de terrain du PSG assure qu'il va désormais très bien. « Oui, je suis déjà à 100%, très bien. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à retrouver le rythme et ma forme, mais bon, je pense que je suis arrivé à un moment où j'ai déjà oublié la blessure. Je n'ai plus de problèmes », ajoute Fabian Ruiz.