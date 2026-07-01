«Je suis très heureux à Paris» : Un joueur s'annonce au PSG la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Fabian Ruiz fait partie des dossiers importants à gérer pour le PSG. Néanmoins, le milieu de terrain espagnol, actuellement présent à la Coupe du monde, assure qu'il est très heureux à Paris.

Très actif en coulisses, le PSG devrait se renforcer cet été afin de régénérer son effectif. Un premier départ a d'ailleurs été officialisé puisque Gonçalo Ramos a rejoint l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus. D'autres joueurs vont partir à l'image de Lee Kang-In, convoité par l'Atlético de Madrid, et Randal Kolo Muani, proche de la Juventus. Reste à savoir si d'autres partiront, à commencer par Fabian Ruiz qui n'a pas encore prolongé officiellement son contrat qui s'achève en 2027. Mais l'international espagnol assure qu'il ne se voit pas quitter le PSG où il est très heureux, alors qu'il reste concentré sur la Coupe du monde.

Fabian Ruiz évoque son avenir « Pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'en 2027. La vérité, c'est que je suis très heureux là‑bas, très content. Nous avons une grande équipe. J'ai l'opportunité de profiter d'un beau football et d'avoir gagné la Ligue des champions récemment. J'ai un contrat, mais pour l'instant, nous n'en parlons pas, nous sommes tranquilles. Là, je suis concentré sur la Coupe du monde et quand elle sera terminée, on verra », a-t-il confié auprès de l'AFP.