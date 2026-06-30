OM - Habib Beye : Une «faute grave» pour justifier son départ ?

Axel Cornic

Arrivé en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’est déjà plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille. L’annonce est tombée ce mardi, mais les négociations entre le club phocéen et le technicien de 48 ans semblent avoir duré très longtemps, avec quelques tensions.

Ils ne se sont pas vraiment quittés en bons termes. Ancien joueur et même capitaine de l’OM lorsqu’il était joueur, Habib Beye semblait être l’homme le plus heureux du monde lors de son retour, cette fois comme entraineur. Mais le soufflé est vite retombé, puisque l’ancien de Rennes et du Red Star a échoué à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés.

La fin pour Habib Beye Il y a eu cette qualification en Ligue Europa, qui semble être un moindre mal vu la fin de saison catastrophique vécue du côté de Marseille. Mais Habib Beye ne sera pas là pour la disputer la saison prochaine, puisque l’OM a annoncé son départ ce mardi, via un communiqué assez froid. « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière » a déclaré le club phocéen, qui espérait sans aucun doute une autre fin à ce dossier.