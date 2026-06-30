Ayyoub Bouaddi : Le PSG connaît le prix à payer pour son transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato animé lors des prochains jours. Le club de la capitale souhaite se renforcer cet été et a donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation d’Ayyoub Bouaddi. Les Rouge-et-Bleu connaîtraient d’ailleurs le prix à payer pour pouvoir le recruter.

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG estime qu’il est temps de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale a donc multiplié les pistes sur le mercato, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans fait bonne impression avec le Maroc dans cette Coupe du monde 2026. Son profil intéresserait donc les dirigeants parisiens, mais pas seulement. Le joueur du LOSC aurait plutôt l’embarras du choix pour son avenir.

Le LOSC a fixé son prix pour Ayyoub Bouaddi Comme le rapporte SPORT, Ayyoub Bouaddi est considéré comme « l’un des joueurs les plus convoités du moment ». Le crack lillois serait ainsi dans le viseur du PSG, mais également du FC Barcelone, du Bayern Munich, de l’Inter et de la Premier League. Le Real Madrid a aussi été évoqué sur le dossier. Mais les Merengue se focaliseraient sur d’autres cibles pour le moment. Le LOSC, de son côté, aimerait le conserver une saison supplémentaire afin de pouvoir le compter dans ses rangs pour la prochaine Ligue des champions. Mais en cas de départ, les Dogues attendraient aux alentours de 80M€.