Ayyoub Bouaddi affole le mercato : Le PSG a pris sa décision pour le crack du Maroc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans quelques heures, Ayyoub Bouaddi jouera un match couperet avec le Maroc. Dans la nuit de lundi à mardi, les Lions de l’Atlas affronteront les Pays-Bas pour les 1/16èmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain du LOSC fait beaucoup parler de lui ces derniers temps en cette période de mercato. Annoncé au PSG, Bouaddi est fixé pour son transfert !

Au Paris Saint-Germain, aucun transfert n’a certes été officialisé depuis l’ouverture officielle du mercato estival le 15 juin dernier. Cependant, deux dossiers auraient grandement avancé en coulisses. Les dirigeants du PSG se rapprocheraient d’un accord pour la signature de Yan Diomandé, l’ailier du RB Leipzig et de la Côte d’Ivoire seulement âgé de 19 ans ainsi que celle de Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco) qui participe lui aussi à sa première Coupe du monde avec l’équipe de France.

Le PSG sort de la course à la signature d’Ayyoub Bouaddi En parallèle, trois autres noms ont été liés au PSG en ce début de mercato : Eli Junior Kroupi, Julian Alvarez ainsi qu’Ayyoub Bouaddi. A l’instant T, le milieu de terrain marocain de 18 ans ne devrait pas quitter le LOSC à cette intersaison pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Pour la simple et bonne raison, selon les informations de RMC Sport, que le club de la capitale ne planifierait aucun renfort au milieu de terrain à moins qu’un départ non programmé ait lieu bien que Bouaddi ne serait pas insensible au projet du Paris Saint-Germain.